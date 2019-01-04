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"Haberler çıkmış, yanlış bilgi olmaması için son durumu paylaşıyorum... Abim solunum cihazından ayrılmıştı ve 'ara yoğun bakım' denilen odaya alınmıştı. Tabi tedavisi devam ediyordu. 1 Ocak 2019 akşamı nefes almada sorun yaşadığı için yeniden yoğun bakıma alındı ve tedbir amaçlı solunum cihazına bağlandı. Bilinci açık, neler olduğunu biliyor. Bu olumsuzluk daha önce yaşananlar gibi değil, umuyorum ki daha kısa sürede solunum cihazından ayrılacak. Bu tarz gelişmeleri anlık haber vermememizin nedeni bu olumsuzluğun hemen düzelebilecek olması beklentisi. Haberler yayılınca sizlere doğru bilgileri aktarmak istedik.. Dualarımız abim ile. Hepinize teşekkürler"