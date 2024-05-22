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        Haberler Spor Futbol Mehmet Büyükekşi: İki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi: İki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi. Büyükekşi, "İki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:18
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        Büyükekşi: Gurur yaşıyoruz
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi.

        Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunduklarını aktararak, "Uzun süredir yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde 2026 UEFA Avrupa Ligi finalini UEFA'da kayıtlı ismiyle Beşiktaş Park'ta, yani Tüpraş Stadı'nda yapma hakkı kazandık. Bu da yetmedi, ayrıca 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini de yine Beşiktaş Park'ta yapma hakkı kazandık." ifadelerini kullandı.

        "İki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Büyükekşi, "İnşallah 2026 UEFA Avrupa Ligi finalini ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini de Türk kulüpleri oynar ve ülkemizde oynanacak finallerde Avrupa kupaları Türkiye'de kalır." şeklinde görüş belirtti.

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        ANKARA'DA KONFERANS LİGİ FİNALİ

        Bu arada, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ankara'daki ilk UEFA final organizasyonu için başvuru kararı alındığı duyuruldu.

        Açıklamada, "UEFA'nın onay vermesi durumunda 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, Yeni Ankara Stadı'nda yapılacak. Böylece süreçlerin tamamlanması halinde başkent Ankara ilk kez bir UEFA final organizasyonuna ev sahipliği yapacak." denildi.

        Yeni Ankara Stadı ile ilgili süreçlerin tamamlanmaması durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, planlandığı gibi yine Beşiktaş Park'ta oynanacak.

        6 FEDERASYON BAŞVURDU

        Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı organizasyonlardan UEFA Avrupa Ligi finaline TFF'nin yanı sıra Almanya, Romanya ve İskoçya; UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ise Almanya, İsrail, Norveç ve İskoçya olmak üzere toplamda 6 farklı üye federasyonun başvuruda bulunduğu aktarıldı.

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        Mehmet Büyükekşi TRT Spor'a yaptığı açıklamada ise, "Göreve devam ederseniz, takımlarımızın gelecek sezon Avrupa'da başarılı olabilmesi için onlara kolaylık sağlaması açısından yönetimsel planlarınız var mı?" sorusuna Büyükekşi, "Bunları daha sonra konuşuruz. Çok müsait bir durumda değilim. İsterseniz perşembe günkü Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla ilgili konuşayım" dedi.

        Kupa maçına değinen Büyükekşi, "Beşiktaş ile Trabzonspor arasında final oynayacak. İki kulübümüzün de rakibine saygı duyan, birbirlerine centilmenlik içerisinde maç yapmalarını diliyoruz. İki kulübümüzün başkanıyla TFF'de toplantı yaptık. Barış, dostluk içerisinde bir maç olmasını dilediler" dedi.

        "BAZI YÖNETİCİLER ŞİDDETİ, KAOSU ÖN PLANA ÇIKARDILAR"

        "Özellikle şunun altını çiziyorum" diyerek sözlerini sürdüren Büyükekşi, "Bu sezon maalesef bazı maçlarda kulüp yöneticilerinin istenmeyen davranışlarıyla karşılaştık. Futbol dünyanın en sevilen sporu. Dostluğu, kardeşliği gösteren bir oyun olduğunu unutan bazı kulüp yöneticileri, daha çok şiddeti, küfürü, kaosu, tehditi ön plana çıkardılar. Futbolun marka değerini aşağı çektiler. Bunlardan bir an önce sıyrılıp, olması gereken dostluk, barış, kardeşlik, gösteri olgusu öne çıksın istiyoruz. Toplumun bu konuda birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde olması için tüm paydaşların bir arada olması gerekiyor. Tüm futbol ailesini bu şekilde hareket etmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

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