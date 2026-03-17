        Mekan kiralama platformu Sanamekan 400 bin dolar yatırım aldı - Teknoloji Haberleri

        Mekan kiralama platformu Sanamekan 400 bin dolar yatırım aldı

        Etkinlik, prodüksiyon ve özel organizasyonlar için mekan bulma ve kiralama süreçlerini dijital ortama taşıyan platform Sanamekan, ilk yatırım turunu 400 bin dolar ile tamamladı. Şirket, aldığı yatırımı platform altyapısını güçlendirmek, teknoloji geliştirme çalışmalarını hızlandırmak ve yeni ürün özelliklerini devreye almak için kullanmayı planladığını duyurdu

        Giriş: 17.03.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Sanamekan 400 bin dolar yatırım aldı

        Etkinlik ve prodüksiyonlar için mekan keşfi ve kiralama süreçlerini dijitalleştiren platform Sanamekan, ilk yatırım turunu 400 bin dolarlık yatırımla tamamladı. Sanamekan, yatırım turu öncesinde İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından 14 yıldır düzenlenen Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge sahnesinde finalist girişimler arasında yer alarak yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluştuğunu duyurdu.

        Şirket, etkinlik, prodüksiyon ve özel organizasyon planlayan kişi ve kurumların farklı karakterlere sahip mekanları tek bir platform üzerinden keşfetmesini ve kiralama süreçlerini kolayca yönetmesini sağlayan bir dijital platform olarak konumlanıyor. Platform; villalardan loftlara, yemyeşil bahçelerden manzaralı teraslara kadar farklı atmosferlere sahip mekanları kullanıcılarla buluşturuyor.

        HIZLI VE ERİŞİLEBİLİR KİRALAMA

        Kullanıcılar platform üzerinden etkinliklerine veya prodüksiyon ihtiyaçlarına uygun mekanları keşfedebiliyor, farklı seçenekleri değerlendirebiliyor ve kiralama sürecini tek bir noktadan başlatabiliyor. Platform, mekan arama ve kiralama deneyimini daha hızlı ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

        Bugün platformda farklı kategorilerde 2.000’den fazla mekan listeleniyor. Sanamekan bugüne kadar reklam çekimleri, fotoğraf prodüksiyonları, kurumsal etkinlikler, davetler ve özel organizasyonlar için 1.500’den fazla mekan kiralamasına aracılık etti.

        Sanamekan Kurucu Ortağı Ari Koen, alınan yatırımın şirketin büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Etkinlik veya prodüksiyon planlayan herkes için en zor konulardan biri doğru mekanı bulmak ve kiralama sürecini yönetmek. Sanamekan’ı bu süreci daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek amacıyla kurduk. Bugüne kadar platformumuz üzerinden 1.500’den fazla mekan kiralaması gerçekleşti. Aldığımız yatırım sayesinde etkinlik tarafında online checkout, instant booking ve sepet modeli gibi yeni özellikleri devreye alacağız. Bu sayede mekan kiralama deneyimini çok daha hızlı ve pratik hale getireceğiz.”

