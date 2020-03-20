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Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Türkiye'de bir otomotiv üreticisi daha kepenk indirdi. Otobüs ve kamyon üreten Mercedes-Benz, Hoşdere ve Aksaray fabrikalarında üretime ara verdiğin duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Hoşdere otobüs fabrikasında 23 Mart, Aksaray kamyon fabrikasında ise 28 Mart tarihinden itibaren üretim faaliyetlerine 2 haftalık ara verileceği belirtildi.

Mercedes-Benz Türk'ten yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldık" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, hem çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlama hem de halk sağlığını koruma sorumluluklarımız kapsamında bu tedbir kararını zaruri olarak aldığımızı bildirmek isteriz" denildi.

Türk otomotiv sanayisinde bu hafta Ford Otosan, Toyota ve Honda da virüs salgını sebebiyle üretimlerine ara verdiğini açıklamıştı.

Avrupa ve ABD'deki gelişmelerin aksine, Oyak Renault, Tofaş, ve Hyundai'in Türkiye üretimleri şu an için aralıksız devam ediyor.