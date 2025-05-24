Merkez Bankası eski Başkanı Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Merkez Bankası eski Başkanı ekonomist Rüşdü Saracoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Saracoğlu, 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı.

Eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

IMF'de ekonomist olarak görev aldı, Merkez Bankası Başkanlığı, Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı, İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak da görev yapan Rüşdü Saracoğlu, 31 Aralık 2007 tarihinde emekli oldu. Koç Holding'den sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, 2013 yılında iş hayatını bıraktı.