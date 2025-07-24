Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Meryl Streep 'Şeytan Marka Giyer 2'nin setine çıktı

        Meryl Streep 'Şeytan Marka Giyer 2'nin setine çıktı

        Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt ile başrolleri paylaştığı 'Şeytan Marka Giyer 2'nin setinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncuyu görme uğraşı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meryl Streep, 'Şeytan Marka Giyer 2'nin (The Devil Wears Prada 2) setine çıktı. 76 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 'Miranda Priestly' karakterine bir kez daha hayat vermek için New York'ta kurulan sette kamera karşısına geçti.

        Meryl Streep'in sahnelerinin çekildiği caddede büyük bir hayran kitlesi de ünlü oyuncuyu görmek için bir araya geldi.

        David Frankel'in yönetmenliğini üstlendiği devam filmi, 'Miranda Priestly'nin, dergi endüstrisinin düşüşe geçtiği bir dönemde verdiği mücadeleyi anlatacak. Filmde; 'Miranda Priestly', yine moda dergisi Runway'in başında olacak ve derginin artık küçülmüş bir durumda olması nedeniyle yayıncılığın zorluklarıyla mücadele edecek.

        REKLAM

        Emily Blunt'ın canlandırdığı eski asistanı 'Emily Charlton' artık Runway'in ihtiyaç duyduğu reklam bütçesini sağlayabilecek lüks bir holdingde yönetici olarak görev yapacak.

        2006'da gösterime giren komedi dram türündeki filmde, Anne Hathaway'in canlandırdığı 'Andy Sachs', moda dergisinde yardımcı asistan olarak işe alınan ancak talepkâr editörü tarafından kötü muameleye maruz kalan hevesli bir gazeteciydi.

        Önceki gün de Anne Hathaway, filmin New York'taki setinde görüntülenmişti.

        'Şeytan Marka Giyer 2'nin Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur