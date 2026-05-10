        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Metin Diyadin: Bütün duam ve arzum Süper Lig'de kalmak

        Metin Diyadin: Bütün duam ve arzum Süper Lig'de kalmak

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, "Bütün duam, arzum, çabam kulübü Süper Lig'de tutmak. İnşallah başarırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 01:25 Güncelleme:
        "Bütün duam ve arzum Süper Lig'de kalmak"

        Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "HEMEN HEMEN AYNI KADROYU TERCİH ETTİK"

        Başkent ekibinde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'nin son haftalarda zorlu, kaoslu bir süreçten geçtiğine işaret etti.

        Kasımpaşa ile "final" niteliğinde bir maç oynadıklarını vurgulayan Diyadin, "Çok zorlu olacağı muhakkaktı ama gerçekten iyi hazırlandık. Daha önce oyuncularla çalışmamız, avantajımızdı. Daha önceki galibiyetlerdeki, bol gollü maçlardaki kadronun hemen hemen aynısını tercih ettik. Bundan önce çok değişkenlik oluyordu. Aynı çocukları tercih ettik ki alışmış oldukları bir oyundu o aslında." diye konuştu.

        "BÜTÜN ÇABAM, ARZUM VE DUAM SÜPER LİG'DE KALMAK"

        Diyadin, maça şok 2 golle başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Oyun oynamaya bile fırsat kalmadan 2-0 geriye düştük. Camianın, taraftarın, herkesin yaşadığı stresin üzerine düştük gibi oldu. Maçtan önce de çocuklara 'Öne geçebiliriz, geriye düşebiliriz, sakın son dakikaya kadar bırakmayın, biz kazanacağız.' dedim. Allah'a şükür nitekim de öyle oldu. Oyuncularla o bağı kurduğunuz zaman samimi çocuklar, bütün o mücadeleyi verdik ve galip geldik. Tabii herkes seviniyor, biz de seviniyoruz, en azından son haftaya taşıdık gibi oldu. Ligde kalma değil bu. Onun için son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı, camianın gitgide büyümesi... Bunlar önemli şeyler. Çok ayrıntıya girmeyeceğim bugün. Önce bir ligde kalalım. Allah nasip ederse ondan sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz. Çünkü bu süreçler, kolay süreçler değil. Gençlerbirliği'nin varlığı, camiada başta ben olmak üzere herkesin şahsi düşünceleri ya da kariyerlerinin çok ötesindedir. Bütün duam, arzum, çabam kulübü Süper Lig'de tutmak. Bu bizim için biraz şart. İnşallah başarırız. Bir maçımız var, bir şeyler çıkarmamız gerekecek zorunlu olarak. Gönül isterdi ki bu haftalara rahat girelim ama yapacak da bir şey yok. Herkesin çok anlamasını beklemiyorum da gerçekten farklı duygular beslediğim kulübüm. Orada binlerce çocuk altyapıda, aileleri, herkes... Bunlar duygu anlamında da çok önemli, onun için bütün duam Gençlerbirliği'nin ligde kalması. Yoksa benim, onun, bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok."

        KOİTA'NIN SAKATLIK DURUMU

        Ziraat Türkiye Kupası hedefiyle ilgili soruya Diyadin, "Bizim ciddi anlamda bir kadro darlığımız var. Yani rotasyon diyoruz ya rotasyonu yapmak bile zor. Bakacağız, kolay süreç değil. Önemli olan burada yine söylüyorum, başta ben olmak üzere hiç kimsenin hiçbir önemi yok. Gençlerbirliği'nin bu ligde her anlamda var olması gerekiyor. Bu sadece bireysel düşünceler değil, ekonomisiyle, yapılanmasıyla en az 7-8 madde sayarız." yanıtını verdi.

        Koita'nın arka adalesinden sakatlandığını söyleyen Diyadin, "Durumunu tam bilmiyorum ama bu arka adale sakatlıkları, kendi tecrübem 3-5 günde geçecek şeyler değil. Kolay değil, böyle eksiliyorsunuz." dedi.

        Diyadin, Niang'ı bugün neden kadroda düşünmediğiyle ilgili soru üzerine, "Öncesine gitmeyeceğim. Niang'a, Fatih Karagümrük maçından sonra iki gün izin verilmiş, daha sonra Ankara'ya dönüşte bir tane idmana gelmedi. Son gün, dün geldi. Ben de kadroya almadım." ifadelerini kullandı.

        "SEZON BAŞINDAN BERİ ÇOK DERİN BİR KADROMUZ YOK"

        Trabzonspor maçıyla başlayan ilk döneminde tüm maçlarda gol attıklarına dikkati çeken Metin Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Elimizdeki oyuncu grubunun oynayabileceği bir oyun sistemini, şablonu ortaya çıkarmıştık. O şablon bizi taşıyordu. Daha sonra sakatlıklar ya da farklı gerekçelerle teknik adam değişikliklerinin getirdiği şeyle beraber farklı kadrolar, sistemler olabiliyor. Bütün maçlara baktığınız zaman hemen hemen aynı kadroyla çıktık ve aynı şeyleri söyledik. Yani gol atmadan maç kazanamazsınız. Kazanmanız gereken durumlarda gol yeme riskini de göze almanız gerekiyor. Benim oyun mantalitem oyunculara özgüven... Çünkü sezon başından beri çok derin bir kadromuz yok. Son maça kaldık. En önemli şey Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olması."

