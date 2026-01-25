Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Metin Diyadin: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu - Gençlerbirliği Haberleri

        Metin Diyadin: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, mağlubiyeti hak etmediklerini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 20:40 Güncelleme: 25.01.2026 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Diyadin, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, planladıkları gibi karşılaşmada öne geçtiklerini ama skor üstünlüğünü koruyamadıklarını söyledi.

        "HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

        İkinci golü yememeleri gerektiğini dile getiren Diyadin, "Final paslarında işi sonlandıramadık. Kesinlikle hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu tip maçlar zordur. Pozisyonları iyi değerlendirmek, bu tip golleri yememek gerekiyor. Zaman zaman da oyun üsünlüğünü aldık. Oyunda gitgele döndüğümüzde yakaladığımız anlar da oldu. Final paslarında istediğimiz olmayınca mağlup olduk." diye konuştu.

        Diyadin, deplasman maçlarında iyi oyunla kazanılan puanların önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 kız kardeşin cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisi Muhiddin Bağlan (59), Diyarbakır'da tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?