Microsoft, ABD'de geniş kapsamlı antitröst soruşturmasıyla karşı karşıya

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un yazılım lisanslama ve bulut bilişim işlerini de içeren geniş kapsamlı bir antitröst soruşturması başlattı. Bu soruşturma, FTC Başkanı Lina Khan'ın Ocak ayında görevinden ayrılmadan önce onaylandı. Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesi ve iş dünyasına daha yumuşak yaklaşan bir Cumhuriyetçi atama beklentisi, soruşturmanın sonucunu belirsiz hale getiriyor.

FTC, yazılım devi Microsoft'un, müşterilerin verilerini Azure bulut hizmetinden diğer rekabetçi platformlara taşımalarını engellemek için cezai lisanslama şartları dayatarak pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını inceliyor. Ayrıca, FTC'nin siber güvenlik ve yapay zeka ürünleriyle ilgili uygulamaları da incelediği belirtiliyor. Microsoft, bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Rakipler, Microsoft'un müşterileri Azure bulut hizmetine kilitleyen uygulamalarını hedef alıyor. NetChoice, Amazon ve Google gibi çevrimiçi şirketleri temsil eden bir lobi grubunun, Microsoft'un lisanslama politikalarını ve yapay zeka araçlarını Office ve Outlook'a entegre etmesini eleştirdiği vurgulanıyor. Google, eylül ayında Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunarak, Microsoft'un rakip bulut bilişim operatörlerinde Windows Server çalıştırmaya devam etmek için müşterilerden yüzde 400'lük bir fiyat artışı talep ettiğini ve daha sınırlı güvenlik güncellemeleri sağladığını belirtti.

FTC'NİN TALEPLERİNE MICROSOFT'TAN YANIT

FTC, Microsoft'tan geniş bir yelpazede detaylı bilgi talep etti. Ajans, Microsoft ve OpenAI arasındaki rekabeti incelemek için yetki talep etmiş ve Microsoft'un AI girişimi Inflection AI ile yaptığı 650 milyon dolarlık anlaşmayı incelemeye başlamıştı. Microsoft, ABD antitröst düzenleyicilerinin son dönemdeki kampanyalarına karşı bir istisna olarak görülüyor.

Facebook'un sahibi Meta Platforms, Apple ve Amazon ABD tarafından yasadışı olarak tekel oluşturmakla suçlanmıştı. Alphabet'in Google'ı, çevrimiçi arama motorları arasında rekabeti yasadışı olarak engellediği iddiasıyla iki davayla karşı karşıya. Microsoft CEO'su Satya Nadella, Google'ın yapay zeka eğitimi için kullanılan içeriği kilitlemek amacıyla yayıncılarla özel anlaşmalar yaptığını belirterek Google'ın davasında ifade verdi.