Reuters

Microsoft Corp , şirketin HoloLens ürününe dayanan ve Azure bulut bilişim hizmetleri tarafından desteklenen, artırılmış gerçeklik başlık setlerini ABD ordusuna satmak için ihale kazandı.

Şirket sözcüsü, 10 yıllık anlaşmanın bedelinin 21.88 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Başlıkların üretimi ABD'de yapılacak. Microsoft, son iki yıldır ABD ordusuyla Entegre Görsel Artırılmış Sistem (IVAS) adlı prototip aşaması için çalıştı.

Şirketin dün yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusu projenin üretim aşamasına geçti. Microsoft'un teknik yöneticilerinden Alex Kipman, bir blogdaki yazısında başlıkların "çeşitli senaryolarda bilgi paylaşımına ve karar verme sürecine imkan sağlayarak gelişmiş durumsal farkındalık" sağlamak için tasarlandığını belirtti.