Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Mikel Arteta: Antrenmanlarımızdaki penaltı başarısını sahada gösteremedik

        Mikel Arteta: Antrenmanlarımızdaki penaltı başarısını sahada gösteremedik

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) penaltılarla yenilen İngiliz ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, antrenmanlardaki penaltı başarısını maça yansıtamadıklarını söyledi. Arteta, "Antrenmanlarda harika penaltı atan, neredeyse hiç kaçırmayan kaliteli oyuncularımız vardı ama bunu o anın baskısı altında da yapmanız gerekiyor. Maalesef daha önce gösterdikleri isabet ve verimliliği bu kez yakalayamadılar." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 00:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Antrenmandaki penaltı başarısını gösteremedik"

        İngiliz devi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi PSG'ye normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelenin penaltılarında 4-3 yenildikleri maçın ardından konuştu.

        İspanyol teknik adam, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

        Maçın 102. dakikasında ceza sahası içinde Noni Madueke'nin yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Arteta, "Son birkaç yılda gösterdiğimiz gelişimin aynısını tekrar baştan yapmak zorundayız. Rekabet seviyesi her sezon daha da artıyor. İnanılmaz bir turnuva geçirdik. Turnuvada tek bir maç bile kaybetmedik. Gerçek şu ki, bazı şeylerin bizim lehimize işlemesi gerekiyordu. Özellikle ceza sahaları içinde Mosquera'ya verilen penaltı, Madueke'ye verilmeyen penaltı ve ardından penaltı atışları. O kritik anlar bizim istediğimiz gibi gitmedi." diye konuştu.

        REKLAM

        Madueke'nin içinde olduğu pozisyonla ilgili soru üzerine Arteta, "Turnuvadaki tüm penaltı pozisyonlarını son 72 saattir neyin penaltı olup neyin olmadığını anlamak için tekrar izledim ve bizim pozisyonumuz çok rahatlıkla penaltı verilebilecek bir pozisyondu." dedi.

        Oyuncularına sezon boyunca gösterdiği performans için teşekkür eden Arteta, "Oyunculara ve teknik ekibe 1 milyon kez teşekkür etsem bile yetersiz kalır. Bu teşekkür, Premier Lig'i kazandığımız, kupa finalinde oynadığımız için ya da Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde mücadele ettiğimiz için değil. Her gün birlikte yaşadığımız o neşe ve anlar için. Bu, diğer her şeyin üzerinde." ifadelerini kullandı.

        "ANTRENMANDAKİ PENALTI BAŞARISINI SAHADA GÖSTEREMEDİK"

        Mikel Arteta, son penaltıyı dışarı atan savunma oyuncusu Gabriel ile ilgili, "Gabriel, 5. penaltıyı kendisi atmak istedi. Bu anlara hazırlık yapıyor ve antrenmanlarda çalışıyoruz. Normal şartlarda penaltıcılarımız Bukayo, Martin ve Kai olurdu. Maçın uzatmalara ve penaltılara gitmesi durumunda penaltı atıcılarının farklı oyuncular olacağını biliyorduk. Antrenmanlarda harika penaltı atan, neredeyse hiç kaçırmayan kaliteli oyuncularımız vardı. Ancak bunu o anın baskısı altında da yapmanız gerekiyor. Maalesef daha önce gösterdikleri isabet ve verimliliği bu kez yakalayamadılar, kaybetmemizin sebebi de bu." şeklinde görüş belirtti.

        PSG'YE VE LUIS ENRIQUE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        Üst üste 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG'yi ve teknik direktörü Luis Enrique'yi öven Arteta, şunları kaydetti:

        "Öncelikle bu acıyı yaşamanız, sindirmeniz ve bir yakıta dönüştürmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmek ve farklı bir seviyeye ulaşmak için bu şart. Çünkü Avrupa genelindeki kalite göz önüne alındığında bu turnuva sizden her zaman farklı bir seviye talep edecektir. Bu vesileyle PSG'yi ve özellikle Luis Enrique'yi tebrik etmek istiyorum. Bence şu anda dünyanın en iyi takımı onlar. Topa sahip olduklarında yapabildikleri, sergiledikleri bireysel aksiyonları daha önce görmedim. Topa sahip olmadığınız anlarda oyun planınız belirli alanlarda oynamak olmasa bile, onlar sizi buna mecbur bırakıyor. Bu yüzden oyuncularıma daha da fazla kredi veriyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Grup Başkanı Özel'in amcası son yolculuğuna uğurlandı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in amcası Necati Özel son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Özgür Özel, tabut başında taziyeleri kabul ederken CHP kadrolarının yoğun katılımı ise dikkat çekti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Gürültüyü duyanlar deprem sandı
        Gürültüyü duyanlar deprem sandı
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba