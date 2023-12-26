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        Haberler Spor Voleybol Milli voleybolcu İlkin Aydın 2 yıl daha Galatasaray'da! - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu İlkin Aydın 2 yıl daha Galatasaray'da!

        Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu İlkin Aydın ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:44
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        İlkin Aydın 2 yıl daha G.Saray'da!
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        Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu İlkin Aydın ile sözleşme yeniledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen imza töreninde İlkin Aydın ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana Galatasarayımızda forma giyen milli voleybolcumuz İlkin Aydın ile 2 yıllık sözleşme yenilendi" denildi.

        İmza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Tevfik Morova ve İlkin Aydın, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlkin'in Galatasaray'da çok başarılı bir performans sergilediğinin altını çizen Başkan Özbek, “İlkin bizim medarı iftiharımız voleybolda. Çok başarılı gidiyor, inşallah uzun yıllar hem milli takımda hem Galatasaray’da hizmet edecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kalmayı tercih ettiği için de kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz de önümüzdeki sene takımı daha kuvvetli bir kadro ile farklılaştıracağız. Başarılar diliyorum, Allah utandırmasın” dedi.

        Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Tevfik Morova da, “İlkin 7 yıldır bizim oyuncumuz. 10 sene daha oynarım dedi. Bundan sonra inşallah Galatasaray Kadın Takımımızın baş oyuncusu olacak. İnşallah kaptanlığa kadar yükselir. Gelecek sene hedefimiz çok daha iyi bir ekip kurmak. Yönetici arkadaşım Mehmet Cibara ve tüm idari kadro olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fakat bazen oluyor bazen de olmuyor. Çok iyi oynayan oyuncu geldiği zaman o sezon iyi oynayamayabiliyor. Hakikaten ciddi bir emek veriliyor. İlkin ve İlkin gibi sporcu kardeşlerimizi Galatasaray’a katmak için hakikaten çok uğraşılıyor. Biz bir sene alışma devresi geçirdik. İlkin ile başladık arkası da gelecek. Galatasaray devamlı şampiyonluğa oynar. Diğer ekiplerin büyük bütçelerle kurulması hiç önemli değil, bizim Galatasaray ruhu olduğu zaman bunun parayla pulla ölçülmemesi gerekir. İlkin de arkadaşlarını teşvik edecek hep birlikte oynayacaklar” diye konuştu.

        Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan İlkin Aydın ise, “Öncelikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Verecek olduğunuz ve bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı. Umarım daha güçlü bir Galatasaray ile tekrardan ligde savaşa girebiliriz. Çok mutluyum iki sene daha Galatasaray forması terleteceğim için. Galatasaray’a geldiğimde 17 yaşındaydım. Galatasaray’ın en iyi halinde, en iyi halimle temsil etmek istiyorum. Ayrıca kimse merak etmesin, babalar sözünü tutar” ifadelerini kullandı.

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