Lucescu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların ardından Dinamo Kiev'den ayrılmamasıyla ilgili olarak, "Neden ayrılmayı reddettim? Bu insanlara ihanet edemem. Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi ancak ben kabul etmedim. Benim yerim burası... Neredeyse bir yıllık çatışmalardan sonra durum şimdi normal görünüyor. Ancak stadyumlarda taraftarların olması artık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.