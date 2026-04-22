Mirel Radoi: Türkiye'ye meydan okumaya geldim!

Gaziantep Futbol Kulübü, takımın başına getirdiği Rumen teknik adam Mirel Radoi için Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı imza töreni ile Mirel Radoi 1,5 yıllık sözleşmeye imza atarak resmen göreve başladı.

"HOCAMIZI DA 2-3 AYDIR DA TAKİP EDİYORDUK"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada proje takımı olarak Türk futbolu adına güzel şeyler yapmak için mücadele edeceklerini söyledi. Yılmaz, anlaştıkları teknik adamı 2-3 aydır takip ettiklerini de belirterek, "Gaziantep Futbol Kulübü olarak depremden sonra bir evrim geçirdik. Her ne kadar gözle gözükmese de yaş ortalamamızı aşağıya çektik. Yıldan yıla takımımızı güçlendirerek bu hale getirdik. Bir süredir bir proje hocası arayışı içerisindeyiz. Bu arada bizle çalışan hocalarımız, Bu takım için güzel şeyler kattı gittiler, emeklerine, yüreklerine sağlık. Hocamızı da 2-3 aydır da takip ediyorduk. Prensipte anlaşmıştık. Bizleri kırmadan, tercih edip buraya geldiği için de kendisi ve ekibine de ayrıca teşekkür ederim. Kötü bir takım değiliz. İnşallah bundan sonra da bir proje takımı olarak Türk futbolu adına güzel şeyler yapmak için mücadele edeceğiz. Buna inanıyoruz. Her zaman için zafer inananların. Allah utandırmasın bizi. Hocamızla bir buçuk yıllık bir sözleşme imzalıyoruz ve hocamdan beklentimiz yüksek" dedi.

"HER TAKIMIN BİR B PLANI OLMASI LAZIM"

Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın takıma çok şey kattığını söylerine ekleyen Yılmaz, "Öncelikle herkesin bir B planı denen ikici bir planın olması lazım. Çünkü Türkiye'de futbol sisteminde sizler de çok iyi biliyorsunuz ki 4-5 maç kötü gittiği zaman önce hocayı gönderdiler. Peşinden hocayı göndermezsen 4-5 maç kötü giderse yönetimle başkanı gönderirler. Bu değişmez bir kural gibi. Onun için biz her zaman için sağ olsun bize Selçuk İnan, Burak Yılmaz şehrimize ve takımımıza çok şeyler kattılar. Çok teşekkür ederim. Emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

"BURAK HOCAMIZA DA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

İmza töreninde konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi ise önceki teknik direktör Burak Yılmaz'a teşekkür etti. "İstifa etmese belki ben burada olmazdım" diyen Radoi, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bana verdiği bu güvenden ötürü başkanımıza teşekkür ederim. Tabii ayrı bir teşekkürü de şaka olacak belki ama Burak hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. İstifa etmese belki ben burada olmazdım. O yüzden tabii onlardan daha önceki çalışan hocalara da teşekkür ediyorum. Onların çalıştığı dönemlerdeki bilgiyi ve istatistikleri de tabii aldım. Ama güzel şeyler yaptıklarını da biliyorum. Tabii eski kulübüme de çok teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsatı verdikleri için, bana izin verdikleri için, buraya gelebilmeme yardımcı oldukları için. Arabistan'daki kulüplere de teşekkür ediyorum. Onlar da anlayışla karşıladılar. Çok üstelediler belki ama ben yaz döneminde oraya gitmeme kararı almıştım. Burada olduğum için gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BEN SİHİRBAZ DEĞİLİM AMA BU BENİM İÇİN BİR MEYDAN OKUMA"

Futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye'de çok karşılaşmaya çıktığını vurgulayan Radoi, Gaziantep FK için elinden geleni yapacağını söyledi. Radoi, "Ben bir sihirbaz değilim. Çok çalışan bir insanım. Çok çalışmayı seven bir insanım. Her insan gibi ben de hatalar yapacağım. Belki takım içerisinde, belki çalışanlarla hatalarınız olacaktır ama bu hataların hiçbiri benim isteğim içinde olmayacaktır. Son birkaç ay içerisinde buraya gelmemde gerçekten çok ısrarcı oldular. O yüzden ben de buradaki şartların el verdiği için fitness'ı, takımın şartları da gelecek, gidecek oyuncularla ilgili bütün bilgileri aldığım için buraya gelme kararı verdim. Tabii Türkiye Ligi'yle ilgili şunu söylemek istiyorum. Milli takımda futbolcu iken Türkiye'ye karşı oynadım, Türkiye'yi biliyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeyken de Galatasaray'a karşı oynamıştık. Hoca olarak da, teknik adam olarak da konferans liginde Başakşehir'e karşı oynamıştık. Onları elemiştik zaten. Lig sıralamalarına baktığımız zaman dünyadaki ligleri arasında Türkiye 9. sırada. Bu da demek oluyor ki Türkiye Ligi gerçekten çok güçlü bir lig olduğunu biliyorum o yüzden Türkiye'ye gelmek tabii ki de kolay değil benim için ama bu benim için bir meydan okuma" dedi.

"AVRUPA'DA TEKRARDAN OYNAMAK İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİM"

Türkiye ile Romanya'nın geleneksel ve futbol anlamında benzer olduğunu söyleyen Mirel Radoi, iki ülkede de tutku ve bağlılığın ön planda olduğunu ifade etti. Hem güçlü bir ligde kalmak hem de Avrupa'da tekrardan oynamak için bu ligi ve Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Radoi, "Suudi Arabistan'dan gelen bir teklif vardı, somut teklif değildi. Sadece soyut bir teklifti. Sadece görüşmeler vardı yaz transfer dönemiyle ilgili. Ama Türkiye Ligi'nin gerçekten çok güçlü bir lig olduğunu biliyorum. O yüzden de belki hem güçlü bir ligde kalmak için hem de belki Avrupa'da tekrardan oynamak için bu ligi Türkiye'yi tercih ettiğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"BÜTÇEMİZE GÖRE PLANLI PROJE YAPACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Transfer sezonuna yönelik konuşan Radoi, "Transferlerle ilgili planlı bir stratejimiz olacaktır ama şu an için onu konuşmak istemiyorum. Çünkü eğer alacağımız pozisyonları ya da takipçi pozisyonları söylersek futbolcuların fiyatları artacaktır. O yüzden pek bir şey söylemek istemiyorum ama beraber başkanımızla zaten bütçemize göre bir planlı proje yapacağımızdan eminim" dedi.

"TARAFTARLARIMIZLA AYNI HEDEFTE OLMAMIZ LAZIM"

Konuşmasında taraftarlara da mesaj veren Rumen çalıştırıcı Radoi, "Taraftarlarla ilgili ise şunu söylemek istiyorum. Tabii onlar da bizi her zaman destekledikleri sürece, beraber hareket ettiğimiz sürece burada başarı kaçınılmaz olur. Ama biz bir yola çıkmışsak eğer, birimiz sağa birimiz sola gidiyorsak başarı gelmez. Çünkü aynı hedefte olmamız lazım, aynı yolu takip etmemiz lazım. Bunu yaptığımız sürece de başarı gelecektir, buna inanıyorum" diye konuştu.