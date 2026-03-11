Mobilitenin geleceği dijital sağlık ve yapay zeka ile şekilleniyor

İTÜ Çekirdek çatısı altında hayata geçirilecek program kapsamında, ileri teknoloji geliştiren girişimler, Togg’un kullanıcı odaklı mobilite ekosistemiyle entegre biçimde çalışma ve çözümlerini gerçek kullanım senaryolarında test etme fırsatı bulacak.

MOBİLİTE BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Togg, mobiliteyi yalnızca bir ulaşım deneyimi olarak değil; akıllı cihazların, dijital deneyim platformlarının ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin kesişiminde konumlanan bütünsel bir yaşam alanı olarak ele alıyor. “Bir otomobilden fazlası” vizyonuyla geliştirilen mobilite yaklaşımı; bağlantılı, kişiselleştirilmiş ve veri odaklı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda dijital sağlık ve yapay zekâ, Togg’un mobilite stratejisinin merkezinde yer alıyor.

İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek ise yıllardır teknoloji tabanlı girişimleri global pazarlara hazırlayan güçlü bir inovasyon altyapısı sunuyor. Bu iş birliği ile birlikte mobilite ekosisteminin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji çözümleri, girişimcilik dinamizmiyle birleşerek daha hızlı doğrulanacak ve ölçeklenecek. Program kapsamında seçilecekgirişimler; Togg’un gerçek mobilite ortamında pilot uygulama geliştirme, ürün entegrasyonu, teknik doğrulama ve stratejik iş birliği imkanlarından yararlanabilecek.

Böylece girişimler yalnızca mentörlük ve eğitim değil, aynı zamanda sahada test edilmiş ve ölçeklenebilir iş modelleri geliştirme şansı elde edecek.

DİJİTAL SAĞLIK VE YAPAY ZEKÂ MOBİLİTENİN MERKEZİNDE

Program özellikle sürücü ve yolcu sağlığını merkeze alan dijital sağlık teknolojilerine, araç içi bağlamsal yapay zekâ uygulamalarına, görüntü işleme ve sensör tabanlı güvenlik çözümlerine, doğal dil işleme sistemlerine, tahmine dayalı analitik ve kestirimci bakım teknolojilerine odaklanıyor. Mobilite deneyimini kişiselleştiren, güvenliğini artıran ve yaşam kalitesini destekleyen çözümler geliştiren girişimler, bu kapsamda Togg’un açık ve kullanıcı odaklı ekosisteminin parçası olmaya davet ediliyor.

MOBİLİTENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK GİRİŞİMLER ARANIYOR

Bu stratejik iş birliği, Türkiye’nin genç ve dinamik girişimcilik ekosistemini küresel mobilite dönüşümünün merkezine taşımayı hedefliyor. Açık inovasyon modeliyle geliştirilecek çözümler sayesinde dijital sağlık ve yapay zekâ odaklı girişimler mobilitenin geleceğini şekillendiren aktörler arasında yer alma fırsatı yakalayacak. Dijital sağlık ve yapay zekâ odağında yenilikçi çözümler geliştiren girişimler, İTÜ Çekirdek – Togg iş birliğinde yürütülen programa İTÜ Çekirdek web sitesi üzerinden başvurabilir. Mobilite ekosistemine entegre olarak teknolojisini gerçek kullanım ortamında doğrulamak ve küresel ölçekte değer üretmek isteyen girişimler için başvurular Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.