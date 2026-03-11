Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.215,89 %0,30
        DOLAR 44,0798 %0,04
        EURO 51,2678 %0,19
        GRAM ALTIN 7.364,46 %0,12
        FAİZ 38,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,06 %-0,86
        BITCOIN 69.665,00 %-0,83
        GBP/TRY 59,2492 %0,13
        EUR/USD 1,1625 %0,12
        BRENT 88,04 %0,27
        ÇEYREK ALTIN 12.042,37 %0,13
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Mobilitenin geleceği dijital sağlık ve yapay zeka ile şekilleniyor - Teknoloji Haberleri

        Mobilitenin geleceği dijital sağlık ve yapay zeka ile şekilleniyor

        İTÜ ARI Teknokent ile Türkiye'nin mobilite alanındaki küresel teknoloji markası Togg, mobiliteyi dijital sağlık ve yapay zekâ ekseninde yeniden şekillendirmek amacıyla stratejik bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Türkiye'nin genç ve dinamik girişimcilik ekosistemini küresel mobilite dönüşümünün merkezine taşımayı hedefleyen bu stratejik iş birliği ile girişimler, geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri gerçek kullanım senaryolarında test ederek ölçeklendirme fırsatı yakalayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 10:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İTÜ ARI Teknokent, Togg'dan iş birliği

        İTÜ Çekirdek çatısı altında hayata geçirilecek program kapsamında, ileri teknoloji geliştiren girişimler, Togg’un kullanıcı odaklı mobilite ekosistemiyle entegre biçimde çalışma ve çözümlerini gerçek kullanım senaryolarında test etme fırsatı bulacak.

        MOBİLİTE BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR

        Togg, mobiliteyi yalnızca bir ulaşım deneyimi olarak değil; akıllı cihazların, dijital deneyim platformlarının ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin kesişiminde konumlanan bütünsel bir yaşam alanı olarak ele alıyor. “Bir otomobilden fazlası” vizyonuyla geliştirilen mobilite yaklaşımı; bağlantılı, kişiselleştirilmiş ve veri odaklı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda dijital sağlık ve yapay zekâ, Togg’un mobilite stratejisinin merkezinde yer alıyor.

        İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek ise yıllardır teknoloji tabanlı girişimleri global pazarlara hazırlayan güçlü bir inovasyon altyapısı sunuyor. Bu iş birliği ile birlikte mobilite ekosisteminin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji çözümleri, girişimcilik dinamizmiyle birleşerek daha hızlı doğrulanacak ve ölçeklenecek. Program kapsamında seçilecekgirişimler; Togg’un gerçek mobilite ortamında pilot uygulama geliştirme, ürün entegrasyonu, teknik doğrulama ve stratejik iş birliği imkanlarından yararlanabilecek.

        Böylece girişimler yalnızca mentörlük ve eğitim değil, aynı zamanda sahada test edilmiş ve ölçeklenebilir iş modelleri geliştirme şansı elde edecek.

        DİJİTAL SAĞLIK VE YAPAY ZEKÂ MOBİLİTENİN MERKEZİNDE

        Program özellikle sürücü ve yolcu sağlığını merkeze alan dijital sağlık teknolojilerine, araç içi bağlamsal yapay zekâ uygulamalarına, görüntü işleme ve sensör tabanlı güvenlik çözümlerine, doğal dil işleme sistemlerine, tahmine dayalı analitik ve kestirimci bakım teknolojilerine odaklanıyor. Mobilite deneyimini kişiselleştiren, güvenliğini artıran ve yaşam kalitesini destekleyen çözümler geliştiren girişimler, bu kapsamda Togg’un açık ve kullanıcı odaklı ekosisteminin parçası olmaya davet ediliyor.

        MOBİLİTENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK GİRİŞİMLER ARANIYOR

        Bu stratejik iş birliği, Türkiye’nin genç ve dinamik girişimcilik ekosistemini küresel mobilite dönüşümünün merkezine taşımayı hedefliyor. Açık inovasyon modeliyle geliştirilecek çözümler sayesinde dijital sağlık ve yapay zekâ odaklı girişimler mobilitenin geleceğini şekillendiren aktörler arasında yer alma fırsatı yakalayacak. Dijital sağlık ve yapay zekâ odağında yenilikçi çözümler geliştiren girişimler, İTÜ Çekirdek – Togg iş birliğinde yürütülen programa İTÜ Çekirdek web sitesi üzerinden başvurabilir. Mobilite ekosistemine entegre olarak teknolojisini gerçek kullanım ortamında doğrulamak ve küresel ölçekte değer üretmek isteyen girişimler için başvurular Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!

        İstanbul Kadıköy'de akıl lmaz bir gasp olayı yaşandı. Sabaha karşı bir evin balkonuna merdiven dayayıp çıkan gaspçılar dehşet saçtı. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem