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Apple yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 13, AirTag ve Apple TV 4K'yı tanıttı

Apple’ın “Baharı getirdik” sloganıyla düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. İşte yeni iMac, yeni iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K’nın özellikleri ve Türkiye için açıklanan satış fiyatları...

Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte iMac, iPad Pro, mor iPhone 13, AirTag ve Apple TV 4K - Haberler

Apple merakla beklenen ve “Spring Loaded” (Baharı getirdik) adı verilen Nisan ayı etkinliğinde yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K ürünlerini tanıttı. Etkinlikte sahneye çıkan Apple’ın yeni ürünleri arasında en çok dikkat çekeni M1 işlemcili yeni iMac oldu. Yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş olmak üzere 7 farklı seçeneğiyle gelen yeni iMac, 11.5 mm kalınlığında ve 4.5 kilogram ağırlığında.

M1 ÇİPLİ iMAC

24 inçlik 4.5K retina ekranla gelen yeni iMac, 8 çekirdekli Apple M1 çip barındırıyor. 1080p FaceTime HD kamera, Touch ID özellikli klavye, 2 TB’ye kadar depolama alanı, 256 GB / 512 GB SSD, 8 GB birleşik bellek, 6 hoparlörlü ses sistemi ve manyetik olarak yapışan güç adaptörü yeni iMac’in diğer dikkat çeken özellikleri arasında.

Türkiye için başlangıç fiyatı 14 bin 499 TL (256 GB depolama, 8 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU modeli) olarak açıklanan yeni iMac’in 256 GB’lik depolama, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU modelinin fiyatı ise 16 bin 699 TL. Yeni iMac’in en üst modelinin (512 GB’lik depolama, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU) Türkiye satış fiyatı ise 18 bin 899 TL olarak açıklandı.

YENİ iPAD PRO

Apple’ın tanıtım etkinliğinde sahneye çıkan bir diğer ürün ise yine M1 çiple gelen yeni iPad Pro oldu. 12.9 inç Liquid Retina XDR ekran, Wi-Fi 6 desteği, yeni Ultra Geniş ön kamera ile donatılan yeni iPad Pro’da 8 çekirdek CPU, 8 çekirdek GPU ve 16 çekirdek Neural Engine yer alıyor.

Apple’ın verdiği bilgiye göre M1 çipteki 8 çekirdekli CPU yüzde 50’ye kadar daha hızlı performans sağlıyor. 8 çekirdekli GPU ise iPad Pro’nun grafik performansını yüzde 40’a kadar daha hızlı hale getiriyor. iPad Pro’nun yeni Ultra Geniş kamerası 12 MP sensöre ve 122° görüş alanına sahip.

Artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi için ışığın nesnelerden yansıma hızını ölçerek içinde bulunduğunuz ortamın derinlik haritasını oluşturan Lidar tarayıcısı da olan yeni iPad Pro’nun 11 inçlik Liquid Retina ve 12.9 inçlik Liquid Retina XRD erkanlı olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.

11 inçlik yeni iPad Pro’nun Türkiye için başlangıç fiyatı 8 bin 599 TL olarak duyurulurken, 12.9 inçlik yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatı ise 11 bin 999 TL. Hem 11 inçlik modelde hem de 12.9 inçlik modelde, depolama seçenekleri 128 GB’den başlayıp, 2 TB’ye kadar çıkıyor.

EN ÜST MODELİ 25 BİN 699 TL

Yeni iPad’lerin en üst versiyonu olan 2 TB’lik ve Wi-Fi+ Cellular modelinde fiyatlar 11 inçlik yeni iPad Pro için 22 bin 299 TL’ye, 12.9 inçlik yeni iPad Pro modelinde ise 25 bin 699 TL’ye kadar çıkıyor.

MOR RENKLİ iPHONE 12

Apple’ın etkinliğinde tanıtılan bir diğer yeni ürün ise mor renkli iPhone 12 oldu. Daha renkli bir OLED ekran ve düşmelere karşı 4 kat daha iyi performans sunan Ceramic Shield ile donatılan bu iPhone 12 modelinin en büyük yeniliği ise adından da anlaşılabileceği gibi rengi oldu. Mor renkli iPhone 12 mini’nin Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL’den başlarken, yine mor renkli iPhone 12’nin başlangıç fiyatı ise 10 bin 999 TL olarak açıklandı.

KAYBOLAN EŞYALARI AIRTAG BULACAK

Apple’ın tanıttığı bir diğer yeni ürün olan Airtag ise kaybolan eşyaları bulmak için geliştirilmiş. Çanta, anahtar, cüzdan gibi eşyalara takılabilen AirTag ile hem bu eşyalar hem de “Bul” uygulaması üzerinden Apple cihazları takip edilebiliyor. Apple’ın sesli asistanı Siri desteği de bulunan AirTag genel olarak şu şekilde çalışıyor:

AirTag, “Bul” ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag’in konumunu iCloud’a gönderiyor, kullanıcı da “Bul” uygulamasını açarak AirTag’inin nerede olduğunu haritada görebiliyor.

Tekli paket ve 4’lü paket olarak satışa çıkacak olan AirTag’in Türkiye fiyatları da tekli paket için 299 TL ve4’lü paket için ise 999 TL oldu.

APPLE TV 4K

Apple’ın tanıtım etkinliğinde sahneye çıkan bir diğer ürün ise Apple TV 4K oldu. A12 Bionic çip ve yenilenen kumandası (yeni Apple TV remote) gelen Apple TV 4K’nın Türkiye satış fiyatı ise 32 GB’lik modeli için 2 bin 99 TL, 64 GB’lik modeli ise 2 bin 299 TL oldu.

Apple’ın etkinliğinde duyurduğu yeni iMac, yeni iPad Pro, mor renkli iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K için siparişler 30 Nisan’dan itibaren alınmaya başlanacak. Apple’ın bu yeni ürünleri, Türkiye'de mayıs ayının ikinci yarısında satışa sunulacak.

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