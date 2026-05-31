Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP'nin İtalya'daki 7. etabını Marco Bezzecchi kazandı

        MotoGP'nin İtalya'daki 7. etabını Marco Bezzecchi kazandı

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya Grand Prix'sini, Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, birinci bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 17:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'daki 7. etabı kazanan Bezzecchi!

        Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya Grand Prix'sini zirvede tamamladı.

        Sezonun 7. yarışı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Bezzecchi, 40 dakika 57.347 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak etap galibiyetini elde etti.

        Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin, takım arkadaşı olan liderin 3.559 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia ise 5.098 saniye farkla üçüncü oldu.

        Prima Pramac Yamaha takımının Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı liderin 31.920 saniye arkasında bitirerek 16. sırayı aldı.

        Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 15. sırada görse de son turda pist limitlerini aşması sebebiyle 1 sıra düşerek 16. ilan edildi.

        REKLAM

        Sezonun 8. etabı Macaristan Grand Prix'si, 7 Haziran'da koşulacak.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 173 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 156

        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 134

        4. Pedro Acosta (İspanya): 103

        5. Ai Ogura (Japonya): 92

        22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hangi kentler için yağış alarmı verildi?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıkları anlattı. İşte yurtta hava durumu...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!