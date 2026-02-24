Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.061,71 %0,92
        DOLAR 43,8548 %0,03
        EURO 51,6964 %0,01
        GRAM ALTIN 7.291,28 %-1,20
        FAİZ 36,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,53 %-0,65
        BITCOIN 63.012,00 %-2,40
        GBP/TRY 59,1889 %0,01
        EUR/USD 1,1780 %-0,04
        BRENT 71,96 %0,66
        ÇEYREK ALTIN 11.921,24 %-1,20
        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam! İlk kez 60 TL'yi aştı - Enerji Haberleri

        Motorine zam! İlk kez 60 TL'yi aştı

        ABD ve İran gerilimi nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıdı. Motorine 2 lira 40 kuruş zam yapıldı ve motorinin litre fiyatı ilk kez 60 TL'yi aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 09:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motorin fiyatlarına zam

        Petrol fiyatları, ABD ve İran gerilimi nedeniyle yükselişini sürdürdü.

        Motorinin litre fiyatına bugün ortalama 2 lira 40 kuruşluk zam geldi. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

        Motorine yapılan 2 lira 40 kuruşluk zam ile motorinin litre fiyatı ilk kez 60 TL'yi aştı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 57.19 TL

        Motorin litre fiyatı: 60.30 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 58.12 TL

        Motorin litre fiyatı: 61.41 TL

        LPG litre fiyatı: 30.17 TL

        REKLAM

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 58.39 TL

        Motorin litre fiyatı: 61.69 TL

        LPG litre fiyatı: 30.09 TL

        Ağrı

        Benzin litre fiyatı: 59.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 62.94 TL

        LPG litre fiyatı: 31.39 TL

        Rize

        Benzin litre fiyatı: 58.86 TL

        Motorin litre fiyatı: 62.15 TL

        LPG litre fiyatı: 30.89 TL

        GOLDMAN SACHS PETROL TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs, OECD stoklarının beklenenden düşük seyretmesini gerekçe göstererek 2026 dördüncü çeyrek için Brent ve WTI fiyat tahminlerini 6’şar dolar artırdı.

        Banka, küresel arz fazlası beklentisini ise değiştirmedi.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda ölümle sonuçlanan "çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava

        Esenlerde, çekirdek yiyerek binanın önünü kirlettikleri gerekçesiyle uyarılan gençlerle apartman sakinleri arasında yaşanan ve 26 yaşındaki Abdurrahman Balcının hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 6 sanık hakkında dava açıldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu