Motorine zam! İlk kez 60 TL'yi aştı

Petrol fiyatları, ABD ve İran gerilimi nedeniyle yükselişini sürdürdü.

Motorinin litre fiyatına bugün ortalama 2 lira 40 kuruşluk zam geldi. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

Motorine yapılan 2 lira 40 kuruşluk zam ile motorinin litre fiyatı ilk kez 60 TL'yi aştı.

Benzin litre fiyatı: 57.19 TL

Motorin litre fiyatı: 60.30 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Benzin litre fiyatı: 58.12 TL

Motorin litre fiyatı: 61.41 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

Benzin litre fiyatı: 58.39 TL

Motorin litre fiyatı: 61.69 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Benzin litre fiyatı: 59.65 TL

Motorin litre fiyatı: 62.94 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Rize

Benzin litre fiyatı: 58.86 TL

Motorin litre fiyatı: 62.15 TL

LPG litre fiyatı: 30.89 TL

GOLDMAN SACHS PETROL TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs, OECD stoklarının beklenenden düşük seyretmesini gerekçe göstererek 2026 dördüncü çeyrek için Brent ve WTI fiyat tahminlerini 6’şar dolar artırdı.

Banka, küresel arz fazlası beklentisini ise değiştirmedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.