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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında özel teknede 93 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:02
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        Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

        Ekipler tarafından durdurulan teknede 38'i çocuk 93 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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