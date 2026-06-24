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        Haberler Gündem Eğitim Mühendislik öğrencisi kadınların sayısı 10 yılda yüzde 11,1 arttı

        Mühendislik öğrencisi kadınların sayısı 10 yılda yüzde 11,1 arttı

        Son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı yüzde 11,1 artarak 163 bini aştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 16:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mühendislik öğrencisi kadınların sayısı 10 yılda yüzde 11,1 arttı

        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de mühendislik bölümlerinde öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı ve toplam öğrenciler içindeki payı son yıllarda istikrarlı şekilde artıyor.

        Mühendislik bölümlerinde 2016'da 146 bin 766 kadın öğrenci bulunurken, bu yıl itibarıyla sayı 163 bin 105'e yükseldi. Böylece son 10 yılda mühendislik programlarında okuyan kadın öğrencilerin oranında yüzde 11,1'lik artış oldu.

        2016'da mühendislik bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı yüzde 27,5 olarak kaydedilirken, bu oran bu yıl yüzde 31,6'ya ulaştı.

        Bu program türünde okuyan kadın öğrencilerin oranı 2022'de yüzde 28,1, 2023'te yüzde 28,7, 2024'te yüzde 29,7, 2025'te yüzde 30,6 olarak gerçekleşmişti. 2026'da ise bu oran yüzde 31,6'ya yükseldi.

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        Buna göre mühendislik bölümlerinde öğrenim gören kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı son 10 yılda yüzde 15 arttı.

        2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 516 bin 471 mühendislik öğrencisiyle ulaşılan yüzde 31,6'lık kadın oranı son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu.

        "DAHA FAZLA KADIN MÜHENDİSİN YETİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma sanayisinde elde ettiği başarıların arkasında güçlü bir yükseköğretim altyapısının bulunduğunu belirtti.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde görev yapan mühendislerin yüzde 98'inin Türk üniversiteleri mezunlarından oluştuğunu vurgulayan Özvar, "Bu durum, savunma sanayisinden yapay zekaya, havacılıktan uzay teknolojilerine kadar stratejik alanlarda elde edilen başarıların arkasında Türk yükseköğretim sisteminin yetiştirdiği insan kaynağının bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Mühendislik alanında kadın öğrenci sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu aktaran Özvar, "Savunma sanayi başta olmak üzere havacılık, uzay, yapay zeka, yazılım, enerji ve ileri teknoloji alanlarında Türk mühendislerin ortaya koyduğu başarılar ülkemizin gurur kaynağıdır. Bu başarı hikayelerinde kadın mühendislerimizin katkısının her geçen gün daha da arttığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Özvar, kadınların mühendislik alanlarındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Kadın öğrencilerimizin mühendislik programlarına ilgisinin artması, ülkemizin nitelikli insan kaynağını daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha fazla kadın mühendisin yetişmesini, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde yer almasını ve teknoloji üretim süreçlerine yön vermesini önemsiyoruz.”

        Mühendislik programlarında kadın öğrenci oranının son yıllarda istikrarlı biçimde yükselmesinin yükseköğretim sistemi açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, bu artışın gelecek yıllarda da devam edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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