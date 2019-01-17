Muhteşem İkili 10. yeni bölümü bu akşam var mı, neden yok? Muhteşem İkili yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevabı belli oldu. Her hafta perşembe günleri saat 20.00'da yayınlanan dizi bu akşam ekranlarda olamayacak. Öte yandan kanalın taze dizisi yayın saatini değiştirdi.

MUHTEŞEM İKİLİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bilindiği üzere her yıl kanallar ile reklam şirketleri anlaşmalarını yeniliyor. Bu süre bu yıl biraz uzayınca kanallar dizilerinin yeni bölümlerini 3 hafta boyunca yayınlamama kararı aldı. Bu sebepten dolayı Muhteşem İkili bu akşam olmayacak.

MUHTEŞEM İKİLİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? SAATİ DEĞİŞTİ!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili 10. son yeni bölümü 22 Ocak 2019 saat 20.00'da yayınlanacak.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

MKC, vurulduktan sonra sağlığı ile ilgili büyük sıkıntılar çekiyor! MKC, bir önceki bölümün son sahnesinde mafyanın adamı tarafından vurulmuştu. Bu bölümde bu vurulmadan dolayı büyük sıkıntılar çektiğini görmekteyiz. Sürekli bayılan MKC, ailesini ve sevenleri sağlığıyla üzmektedir. Özellikle oğlu Kaan, kahraman olarak gördüğü babasının durumuna çok üzülür. Yağmur, eski eşini bu haldeyken bırakmaz ve ona her türlü desteği sağlar.

Barca ise, MKC'nin düştüğü durumu bir türlü kabullenemez. Ortağını koruyamamanın verdiği sıkıntıyla kendini düşüncelere salar. Fakat, onu bu duruma düşürenlerin peşine düşmekte de bir saniye olsun tereddüt etmez.