Murat Cemcir'in 2025'ten beklentisi: Aşk olsun artık

"BU YIL BİR AŞK OLSUN ARTIK"

Yeni yıla dair hedeflerinden de bahseden Murat Cemcir, 2025’e ilişkin şunları ekledi, "Ve sen 2025; hadi gel anlaşalım. Tiyatro sahnesinden inmiyorum. Fevkaladenin fevkinde bir dizi yapıyoruz 10 yıl aranın ardından; 5 yıl aradan sonra bir de film çekiyoruz. Kendimle birlikte uzun zamandır bekledik ama artık harekete geçiyoruz, bu yıl seninle birlikte. Durmak yok, şakaya devam. Evet, anlaştık ama lütfen bu yıl bir aşk olsun artık, rica ediyorum sevgili 2025."

Fotoğraflar: Instagram