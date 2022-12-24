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Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması: Fenerbahçe ve Galatasaray talip - Spor haberleri
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Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması: Fenerbahçe ve Galatasaray talip

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, özellikle Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Samet Akaydın ile ilgili açıklamalarda bulundu

Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması: Fenerbahçe ve Galatasaray talip - Spor haberleri
HABERTURK.COM / İHA

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Rizespor’u tebrik eden Sancak, ”Çok güzel bir oyun oynadı, hak ettiği sonucu aldı. Biz takım olarak kötüydük. Bireysel olarak bir iki futbolcu değil takımın tamamı kötüydü. Futbolda bunlar var oluyor. Yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar olabiliyor. Maçı çevirebilecek durumu var mıydı, vardı. Ama eksik kadro olduğu için, sakat olanlar var. Bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Birde paniklediler her halde, çok hırsızlı olmakta ters sonuçlarda aldırabiliyor. Önümüze bakacağız, dünyanın sonu değil. Bu sene olmadı, seneye artık. Şu anda onu geride bırakıp önümüzdeki 5 maça bakacağız. En iyi sonuçlarla çıkacağız inşallah. Transfer döneminde eksik olan ihtiyaç olan transfer yapacağız” dedi.

''FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLGİLENDİ''

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın’ın Spor Toto Süper Lig'in en iyi stoperlerinden olduğunu belirterek, "Bu sene Fenerbahçe hatta Galatasaray da Samet’le ilgilendi. Bir futbolcuyu büyük takımlar istediği zaman, 4 büyükler diye nitelendirdiğimiz kulüplerden birine göndermediğimiz zaman, göndermediğine pişman olursun” dedi.

''4 BÜYÜKLER İSTEDİĞİNDE GÖNDERECEKSİN YOKSA PİŞMAN OLURSUN''

Büyük takımların Samet Akaydın ile ilgilendiğine değinen Sancak, ”Samet Türkiye liginin en iyi önemli stoperlerinden bir tanesidir. Samet’in talip olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Geçen sen Tayyip Talha’yı istediler, Beşiktaş’a verdik. Bu sene Fenerbahçe hatta Galatasaray da ilgilendi. Şimdi bir futbolcuyu büyük takımlar istediği zaman göndermediğinde kendi içlerinde problemler yaşalar. Netice itibariyle her futbolcunun hayalidir. Hele ki Avrupa oynayan bir takıma gitmekse, 4 büyükler diye nitelendirdiğimiz kulüplerden biriyse, göndermediğimiz zaman göndermediğine pişman olursun. Bu bir gerçek, bütün taraftalar bunu bilsin. Bir futbolcuya talip olunuyorsa, en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim, bütün futbolcularımız kim almak istiyorsa, herkesin ederini fiyatını bulduğu anda ben satarım. Beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler benim de ederimi verseler bende gider orada başkanlık yaparım bu böyledir" sözlerine yer verdi.

Sancak açıklamalarında son olarak şunları kaydetti: "Biz burada sadece bir spor kulübü yönetmiyoruz, bunun maddi getirisi, götürüsü bunun işlemesi sürekli hale gelmesi istikrarlı hale gelmesi bunları düşünmek zorundayız. Yok Samet’i 4 milyona verdin, bunun yerine Vargas’ı Balotelli’yi al. Peki yıllık bütçe var 20 milyon Euro bunu neyle karşılayacaksın. Başka bir gelirin var mı, federasyondan yok, yayından gelirin yok. Şampiyon olan takımın bile alacağı para 12 milyona denk geliyor. Bugün en ortalarda kulüp giderleri 15 ile 20 milyon Euro arası. Öyle ahkam kesmekle bu işler olmaz. Ama bu kulüp en uygun kişileri kendi içerisine barındırabilecek alabilecek bir kulüp. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız o net.”

''TARAFTARIN BALOTELLİ BEKLENTİSİ OLMASIN''

Dünya yıldızı getirmenin senelik 5-6 milyon Euro bir maliyeti olduğu belirten Murat Sancak, "Ben arzu ederim kulüpte dünya yıldızları olsun. Balotelli şuanda Sion kulübünün oyuncusu, şuanda gelme şansı yok. Taraftarlar Balotelli’nin gelme beklentisi içine girmesin. Ama iyi bir oyuncu alacağız, bu dünya yıldızı mı olur orta halli bir yıldız mı olur önemli olan alacağımız oyuncunun Adana Demirspor’a katkı sağlayacak olması. Teknik ekibimizle beraber en iyisini almaya çalışacağız” diye konuştu.

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