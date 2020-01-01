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Ev hapsinde tutulan Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçmasının yankıları sürüyor. Kökeni Lübnan'a dayanan, Brezilya doğumlu Fransız iş adamının özel bir jet ile Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçtığını iddia eden WSJ, ünlü yöneticinin iş birlikçileri üzerinde duruyor.

3 ayrı ülkeden vatandaşlığı olan Ghosn'un 2018'de pasaportlarına el konulmasına rağmen firarıyla ilgili Japonlar, ellerinde çıkışa dair bir delil olmadığını söylemekle yetinirken; Fransız yetkililer haberi medyadan öğrendiklerini dile getirmişti. İngiliz The Sun gazetesi ise Lübnan yerel basınına dayandırdığı haberinde bir kontrabas çantasında Ghosn’un kaçırıldığını iddia ediyor.

Ghosn'un firarıyla ilgili senaryolar tartışılırken, Tesla'nın kurucusu Elon Musk yaşananlarla ilgili sosyal medya üzerinden esprili bir çıkış yaptı.

Elon Musk, firardaki iş insanının soyismini değiştirerek "Carlos GONE" (Carlos GİTTİ) yazdı ve ardından Aki Kondo tarafından yaratılan ünlü Japon anime karakteri Rilakkuma'nın görselini kullanarak "kimse kılık değiştirmiş olabileceğinden şüphelenmedi mi?" ifadelerini kullandı.

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2020

Anime, macha ve Japon pop kültürüne olan ilgisiyle de bilinen Elon Musk, daha önce anime ile ilgisiz tivitler atarak Twitter'ı trollemiş ve hesabını kilitlettirmişti.