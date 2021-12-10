Muslera: "Bir hayalimiz var"

Fatih Terim'in ekibi grupta oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup lider tur atladı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio ise 9 puanla ikinci sırayı alarak play-off'a kaldı.

Maçın ardından Fernando Muslera maçı ve liderliği değerlendirdi.

Tecrübeli eldiven, "Bugün %100’ünü veren, son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Lider olmayı ne kadar istediğimizi gösterdik. Namağlup şekilde çıkmayı hak ettik. Taraftarlarımıza özel olarak armağan etmek istiyorum." dedi.

"İtalya benim için çok önemli ama ikinci evim Türkiye" diyen Uruguaylı kaleci, "Bugün son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Şampiyonlar Ligi tadında bir gruptan bu puanı almak kolay değil. Hocalarımla, takım arkadaşlarımla, camiamla gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Tabii ki bir hayalimiz var. Umarım adım adım o rüyaya doğru ilerleriz."

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Taylan Antalyalı, “Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Herkes inanılmaz mücadele etti. Birlikte mücadele ettik. İstediğimiz sonucu aldığımız için çok mutluyuz.” dedi.