Muslera'nın yerine gelecek: Andriy Lunin!
Trendyol Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezon sonu için transfer çalışmalarına başladı. İspanyol basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılıların, Real Madrid'den Andriy Lunin'e teklif yaptığını iddia etti.
Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte Galatasaray'daki 19. kupasını kazanan Fernando Muslera, Türkiye'de en çok kupa kazanan futbolcu oldu.
G.Saray'da 14. yılını dolduran ve ailesini Uruguay'a gönderen Muslera, sezon sonunda ülkesine dönmek istiyor.
Konuyla ilgili sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.
DURSUN ÖZBEK: ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deneyimli eldivenin takımdan ayrılmak istediğini belirterek "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor, o da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." demişti.
ABDULLAH KAVUKCU: KALMA TARAFTARI DEĞİL
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da, "Muslera'yı ikna etmeye çalışıyoruz ama kalma taraftarı değil. Böyle bir kararda. Ailesi ve çocuklarını memleketine gönderdi. Bu bölgeye transfer yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Bu kapsamda kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar için, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
YENİ İDDİA: ANDRIY LUNIN
İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Andriy Lunin için devreye girdi.
Cimbom Ukraynalı file bekçisine, Madrid temsilcisinden aldığı maaştan daha fazlasını teklif etti.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da 26 yaşındaki eldiveni transfer etmek istediği haberin detaylarında yer aldı.
Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın uzun süreli sakatlığında kaleyi devralan Lunin, performansıyla dikkat çekse de; Belçikalı eldivenin geri dönmesi sonrası yedek kalmıştı.
Bu sezon sadece 13 maçta kaleyi koruyan Lunin'in Madrid temsilcisiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.