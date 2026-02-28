Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Mustafa Denizli'den Galatasaray-Alanyaspor yorumu: Üçüncü gole kadar hep zor geçti - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli: Üçüncü gole kadar hep zor geçti

        Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Türk futbolunun usta yorumcusu Mustafa Denizli, karşılaşmayı HT Spor'da değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 22:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Üçüncü gole kadar hep zor geçti"

        HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında elde ettiği 3-1'lik galibiyeti 'Dakika 90' programında değerlendirdi.

        Sarı-kırmızılıların son derece zor bir 90 dakikanın ardından galibiyete ulaştığını belirten Denizli, Alanyaspor'un oyununa da övgüde bulundu.

        Mustafa Denizli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        "ALANYASPOR İLK YARIDA ÇOK DAHA ORGANİZEYDİ"

        "Alanyaspor, özellikle ilk yarıda Galatasaray’dan çok daha organizeydi. Tabii, sonuca gidecek futbolcular ve kaliteli ayaklar Galatasaray’da daha fazlaydı. Buna rağmen her iki takımı da tebrik etmek lazım."

        "Alanyaspor, ligin en kompakt takımlarından biri. Klasman yeri ne olursa olsun, düşüncelerini içeride ve dışarıda net bir şekilde uygulayan bir takım. Bugün de Galatasaray’a karşı hiçbir şekilde 'Ben katı savunma yapayım, 1 puan çıkarayım' düşüncesinde değildi. Pozisyona dönüşmeyen atakları da vardı."

        "ÜÇÜNCÜ GOLE KADAR OYUN HEP ZOR GEÇTİ"

        "Galatasaray zorlandı. Üçüncü gole kadar oyun hep zor geçti. Belki de Uğurcan’ın son anda çeldiği top, ligin en enteresan gollerinden biri olacaktı. Galatasaray, bütün bu Avrupa kupası maçlarının üzerinden böyle bir maça çıktığında tahminimden daha kolay bir galibiyet aldı"

        twitter
        ÖNERİLEN VİDEO

        Katar'da sivil yerleşime füze kalıntısı düştü

        Katar'da füze kalıntısının düşmesi halkta panik yarattı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı