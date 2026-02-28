HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında elde ettiği 3-1'lik galibiyeti 'Dakika 90' programında değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların son derece zor bir 90 dakikanın ardından galibiyete ulaştığını belirten Denizli, Alanyaspor'un oyununa da övgüde bulundu.

Mustafa Denizli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ALANYASPOR İLK YARIDA ÇOK DAHA ORGANİZEYDİ"

"Alanyaspor, özellikle ilk yarıda Galatasaray’dan çok daha organizeydi. Tabii, sonuca gidecek futbolcular ve kaliteli ayaklar Galatasaray’da daha fazlaydı. Buna rağmen her iki takımı da tebrik etmek lazım."

🦁 Sarı-kırmızılılar, sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti



🎙️ Mustafa Denizli: Alanyaspor, özellikle ilk yarıda Galatasaray’dan çok daha organizeydi. Tabii, sonuca gidecek futbolcular ve kaliteli ayaklar Galatasaray’da daha fazlaydı. Buna rağmen her iki takımı da tebrik etmek… pic.twitter.com/Nzp5mh5tIy — HT Spor (@HTSpor) February 28, 2026

"Alanyaspor, ligin en kompakt takımlarından biri. Klasman yeri ne olursa olsun, düşüncelerini içeride ve dışarıda net bir şekilde uygulayan bir takım. Bugün de Galatasaray’a karşı hiçbir şekilde 'Ben katı savunma yapayım, 1 puan çıkarayım' düşüncesinde değildi. Pozisyona dönüşmeyen atakları da vardı."

🦁 Sarı-kırmızılılar, sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti



🎙️ Mustafa Denizli: Alanyaspor, ligin en kompakt takımlarından biri. Klasman yeri ne olursa olsun, düşüncelerini içeride ve dışarıda net bir şekilde uygulayan bir takım. Bugün de Galatasaray’a karşı hiçbir şekilde 'Ben… pic.twitter.com/lijMkh4lZc — HT Spor (@HTSpor) February 28, 2026

"ÜÇÜNCÜ GOLE KADAR OYUN HEP ZOR GEÇTİ"

"Galatasaray zorlandı. Üçüncü gole kadar oyun hep zor geçti. Belki de Uğurcan’ın son anda çeldiği top, ligin en enteresan gollerinden biri olacaktı. Galatasaray, bütün bu Avrupa kupası maçlarının üzerinden böyle bir maça çıktığında tahminimden daha kolay bir galibiyet aldı"