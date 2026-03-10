Canlı
        Mustafa Denizli HT Spor'da Liverpool zaferini yorumladı: Galatasaray çok doğru bir başlangıç yaptı

        Mustafa Denizli HT Spor'da Liverpool zaferini yorumladı: Galatasaray çok doğru bir başlangıç yaptı

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı Liverpool'u Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, sarı-kırmızılıların İngiliz devi karşısında aldığı galibiyeti 'Dakika 90' programında değerlendirdi.

        "G.Saray çok doğru bir başlangıç yaptı"

        HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyeti 'Dakika 90' programında değerlendirdi.

        Sarı-kırmızılı oyuncuların mücadelesini takdir eden Denizli, rövanş maçının çok geçeceğini söyledi. Usta yorumcu ayrıca, Davinson Sanchez'in cezalı duruma düşmesinin Galatasaray adın maçtaki tek olumsuz nokta olduğunu ifade etti. Denizli, Sane'nin maçta süre almamasının ise düşündürücü olduğunu sözlerine ekledi.

        Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:

        "Davinson’un sarı kart görmesi, bu gecenin rövanş için en önemli kaybıydı. Gecenin tek olumsuz yanıydı. Liverpool, eylülde yendiğimiz Liverpool’un birkaç gömlek önünde, toparlandı."

        "Galatasaray çok doğru bir başlangıç yaptı, kadro yapısı ve tercihleri itibarıyla. Sane’nin oyuna girmemesi bende bir soru işareti yarattı. Belki bir sakatlığı vardır."

        "Galatasaray çok ciddi bir mücadele ortaya koydu. Bu fevkalade güzel bir şey. İkinci maçta, Liverpool’un taraftar avantajını çok iyi kullanacağını unutmamak lazım. Kadrosuna baktığımız zaman, şartlar ne olursa olsun kaliteli ayaklara sahip olduğunu unutmamak lazım."

