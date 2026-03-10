Mustafa Denizli HT Spor'da Liverpool zaferini yorumladı: Galatasaray çok doğru bir başlangıç yaptı

HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyeti 'Dakika 90' programında değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı oyuncuların mücadelesini takdir eden Denizli, rövanş maçının çok geçeceğini söyledi. Usta yorumcu ayrıca, Davinson Sanchez'in cezalı duruma düşmesinin Galatasaray adın maçtaki tek olumsuz nokta olduğunu ifade etti. Denizli, Sane'nin maçta süre almamasının ise düşündürücü olduğunu sözlerine ekledi.

Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Davinson’un sarı kart görmesi, bu gecenin rövanş için en önemli kaybıydı. Gecenin tek olumsuz yanıydı. Liverpool, eylülde yendiğimiz Liverpool’un birkaç gömlek önünde, toparlandı."

🔹 Galatasaray Çeyrek Finale Göz Kırptı



🎙️ Mustafa Denizli: Davinson’un sarı kart görmesi, bu gecenin rövanş için en önemli kaybıydı. Gecenin tek olumsuz yanıydu. Liverpool, eylülde yendiğimiz Liverpool’un birkaç gömlek önünde toparlandı.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/MZDFr9z07B — HT Spor (@HTSpor) March 10, 2026

"Galatasaray çok doğru bir başlangıç yaptı, kadro yapısı ve tercihleri itibarıyla. Sane’nin oyuna girmemesi bende bir soru işareti yarattı. Belki bir sakatlığı vardır."

🔹 🇹🇷 Galatasaray 1 🆚 0 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🎙️ Mustafa Denizli: Galatasaray çok doğru bir başlangıç yaptı, kadro yapısı ve tercihleri itibarıyla. Sane’nin oyuna girmemesi bende bir soru işareti yarattı. Belki bir sakatlığı vardır.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/NiySLMoSy2 — HT Spor (@HTSpor) March 10, 2026

"Galatasaray çok ciddi bir mücadele ortaya koydu. Bu fevkalade güzel bir şey. İkinci maçta, Liverpool’un taraftar avantajını çok iyi kullanacağını unutmamak lazım. Kadrosuna baktığımız zaman, şartlar ne olursa olsun kaliteli ayaklara sahip olduğunu unutmamak lazım."