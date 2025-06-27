Napoli Alex Meret'in sözleşmesini uzattı!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 28 yaşındaki İtalyan file bekçisi Alex Meret'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Giriş: 27.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:40
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, iç transferde mutlu sona ulaştı.
Çizme temsilcisi, sözleşmesi sona eren Alex Meret'le 2027'ye kadar yeni mukavele imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan İtalyan eldiven, 18 maçta kalesini gole kapattı ve 25 gol yedi.
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