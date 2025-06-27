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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli Alex Meret'in sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Napoli Alex Meret'in sözleşmesini uzattı!

        İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 28 yaşındaki İtalyan file bekçisi Alex Meret'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:40
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        Napoli'den Alex Meret kararı!
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        İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, iç transferde mutlu sona ulaştı.

        Çizme temsilcisi, sözleşmesi sona eren Alex Meret'le 2027'ye kadar yeni mukavele imzalandığını açıkladı.

        Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan İtalyan eldiven, 18 maçta kalesini gole kapattı ve 25 gol yedi.

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