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Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynanırken Napoli dev bir sürprize imza attı

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  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları, A, B, C, D Grubu mücadeleleriyle birlikte tamamlandı. Gecenin ilk maçında Ajax, Rangers'ı 4-0 mağlup etti.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    17'de Edson Alvarez'le 1-0 öne geçen Hollanda ekibi 32'de Berghuis ile farkı 2'ye çıkardı. 33'te Mohammed Kudüs skoru 3-0'a getirirken maçın sonucunu 80'de Steven Bergwijn söyledi: 4-0.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Ajax bir sonraki maçta Liverpool'a konuk olacak. Rangers ise Napoli'yi ağırlayacak. 
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    LIVERPOOL, İTALYA'DA DARMADAĞIN!

    Grubun diğer mücadelesinde Napoli, Liverpool'u darmadağın etti! 5. dakikada penaltı kazanan İtalyan ekibi Zielinski'nin golüyle 1-0 öne geçerken 18'de Osimhen ile 1 penaltıdan yararlanamadı.

     
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    31. dakikada Zambo Anguissa ile farkı 2'ye çıkaran Napoli'de 41'de oyuna giren Giovanni Simeone 44'te ağları havalandırdı ve ilk yarı Napoli'nin 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Napoli 47'de Zielinski ile bir gol daha bularak farkı 4'e çıkardı; Liverpool Luis Diaz ile 49'da skoru 4-1'e getirdi.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Napoli gelecek hafta Rangers'a konuk olacak. Liverpool ise Ajax'ı konuk edecek.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    MADRID UZATMADA KAZANDI

    B Grubu'ndaki ilk maçta Atletico Madrid ile Porto karşı karşıya geldi. Atletico ikinci yarıda Koke ile 1 gol bulsa da gol, VAR incelemesininin ardından ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Porto'da Taremi hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Son dakikalar oynanırken Mario Hermoso'nun şutu savunmadan sekerek ağlarla buluştu. Ardından Porto penaltıdan skoru eşitlerken 90+11'de Griezmann 3 puanı Atletico'ya getiren golü kaydetti. Atletico Madrid gelecek hafta Leverkusen'e konuk olacak. Porto ise Club Brugge'ü ağırlayacak. 
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    CLUB BRUGGE EVİNDE KAZANDI

    Grubun diğer maçında Club Brugge, Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti. Mücadelede 42. Dakika oynanırken Abakar Sylla, Belçika ekibini öne geçiren golü kaydetti.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bayer Leverkusen ikinci yarıda iki gol bulsa da biri VAR incelemesinden sonra olmak üzere ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Haftayı lider kapatan Brugge, gruptaki ikinci maçında Porto'ya konuk olacak. Bayer Leverkusen ise Atletico Madrid'i ağırlayacak. 
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    BARÇA, VIKTORIA PLZEN'İ 5'LEDİ

    C Grubu mücadelesinde Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti. 13'te Messi ile 1-0 öne geçen Katalan ekibi 34'te Lewandowski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip 44'te Sykora ile yanıt verdi ve fark 1'e indi. Ilk yarıda son sözü Lewandowski söyledi: 3-1.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Polonyalı yıldız 67'de hat-trick yaparken 71'de sahne alan Ferran Torres maçın sonucunu söyledi: 5-1.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Barcelona gelecek hafta Bayern Münih'e konuk olacak. Viktoria Plzen ise Inter'i ağırlayacak. 
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    MİLANO'DA KAZANAN BAYERN

    Grubun diğer mücadelesinde Bayern Münih, Inter'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. 
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Mücadelede gol perdesini 25'te Leroy Sana açarken 66. dakikada Danilo D'Ambrosio kendi ağlarını havalandırdı ve fark 2'ye çıktı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Bayern Münih 3 puana uzanan taraf oldu.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Alman ekibi grubun ikinci haftasında Barcelona'yı ağırlayacak. Inter ise  Viktoria Plzen'e konuk olacak. 
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    SPORTING İKİNCİ YARIDA AÇILDI

    UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Eintracht Frankfurt, D Grubu mücadelesinde Sporting Lizbon'u ağırladı.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Portekiz temsilcisi, 65. dakikada Marcus Edwards, 67. dakikada Francisco Trincao ve 82. dakikada Nuno Santos'un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Grubun diğer maçında Tottenham, Marsilya'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekip 47'de Mbemba'nın kartıyla 10 kişi kalırken Tottenham 76 ve 81'de iki gol atan Richarlison ile 3 puana uzandı.
  • Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Marsilya'da Cengiz Ünder, 87. dakikada oyuna girdi. Grubun ikinci haftasında Tottenham, Sporting'e konuk olacak. Marsilya ise Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. 

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