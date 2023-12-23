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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli, Osimhen'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Futbol Haberleri

        Napoli, Osimhen'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

        Napoli, Victor Osimhen ile 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:07
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        Napoli, Osimhen'in sözleşmesini uzattı
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        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, Victor Osimhen ile sözleşme yeniledi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı forvet oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

        Serie A'da geçen sezon 26 kez ağları sarsarak gol krallığına ulaşan Osimhen, Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

        Napoli'de bu sezon 17 maçta forma giyen Osimhen, 8 gol attı.

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