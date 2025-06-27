NASA ilk kez bir ötegezegen keşfetti ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir ötegezegen keşfederek, uzak yıldızların yörüngesinde dönen daha hafif ve daha zor bulunan gezegenleri tespit edebileceğini kanıtladı

Anadolu Ajansı Giriş: 27.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:50 facebook

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