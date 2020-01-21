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Naturelgaz'ın halka arzı için SPK'ya başvuruldu

Global Yatırım Holding'İn yüzde 95.5 bağlı ortaklığı Naturelgaz'ın halka arzı için SPK'ya başvuruda bulunuldu

Naturelgaz
Reuters / HABERTURK.COM

Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı Naturelgaz'ın halka arzı için SPK'ya başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre; Naturelgaz, Global Yatırım Holding'ın yüzde 95.5 bağlı ortaklığı konumunda bulunuyor.
Global Yatırım Holding hisseleri ilk işlemlerde yüzde 3.16 primle 4.9 lirada bulunuyor. 

Naturelgaz'ın internet sitesinde yar alan bilgiye göre firma, boru hattı dışında (CNG/LNG) dökme gaz satışının önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Naturelgaz, yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ağına, geniş CNG dağıtım filosuna ve büyük CNG stoklama alt yapısına sahip.

BORU HATTINDAN İKMAL

Doğalgaz boru hattı bulunmayan işletmelere doğalgazı CNG formunda ve çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine tam uyumlu şekilde ulaştırıyor. Firma son olarak, boru hattından doğalgaz ikmaline de başladı. 

 

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