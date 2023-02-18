2023 NBA All-Star hafta sonu yarışmaları, ABD'nin Salt Lake City kentinin ev sahipliği yapacak. Organizasyona katılacak isimler NBA'in internet sitesinde açıklandı. NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışmasının Türkiye saatiyle kaçta başlayacağı belli oldu. Peki, "NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması hakkında tüm detaylar...