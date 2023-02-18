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NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

2023 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star yıldızları, smaç, üçlük ve yetenek yarışmaları ile izleyicilerle buluşacak. Sporseverler tarafından merakla beklenen NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışmasına katılacak isimler belli oldu. 9 oyuncu 3 takımın parkeye çıkacağı NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışmasına katılacak isimler ve Türkiye saati ile yayınlanacağı tarih...

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  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    2023 NBA All-Star hafta sonu yarışmaları, ABD'nin Salt Lake City kentinin ev sahipliği yapacak. Organizasyona katılacak isimler NBA'in internet sitesinde açıklandı. NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışmasının Türkiye saatiyle kaçta başlayacağı belli oldu. Peki, "NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması hakkında tüm detaylar...
  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    NBA ALL STAR SMAÇ, ÜÇLÜK, YETENEK YARIŞMASI NE ZAMAN?

    Merakla beklenen organizasyon TSİ ile 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece yarısı saat 04.00’te başlayacak. İlk olarak yetenek yarışması tamamlanacak.

    Yetenek yarışmasının ardından 3 sayı yarışmasında 8 basketbolcu parkeye çıkacak. Son olarak smaç yarışması düzenlenecek.

     
  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    NBA ALL STAR SMAÇ, ÜÇLÜK, YETENEK YARIŞMASI HANGİ KANALDA YAYINLACAK?

    NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    NBA ALL STAR SMAÇ ÜÇLÜK YARIŞMACILARI KİMDİR?

    Yetenek yarışmasında oyuncular üç takıma ayrılacak. Yarışmacılar ise şu isimlerden oluşacak:

    Team Antetokounmpo

    Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

    Thanasis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

    Alex Antetokounmpo, Wisconsin Herd

     
  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    > Team Jazz

    Jordan Clarkson, Utah Jazz

    Walker Kessler, Utah Jazz

    Collin Sexton, Utah Jazz

     
  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    > Team Rookies

    Paolo Banchero, Orlando Magic

    Jaden Ivey, Detroit Pistons

    Jabari Smith Jr., Houston Rockets

     
  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ÜÇ SAYI YARIŞMASI

    Üç sayı yarışmasında ligin en iyi şutörleri sahne alacak. Katılacak oyuncu listesi şöyle:

    Tyrese Haliburton, Indiana Pacers

    Tyler Herro, Miami Heat

    Buddy Hield, Indiana Pacers

    Kevin Huerter, Sacramento Kings
  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Damian Lillard, Portland Trail Blazers

    Lauri Markkanen, Utah Jazz

    Julius Randle, New York Knicks **

    Jayson Tatum, Boston Celtics
  • NBA All-Star smaç, üçlük ve yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    SMAÇ YARIŞMASI

    Gecenin en merak edilen yarışmasında ise Houston Rockets’tan Kenyon Martin Jr, Philadelphia 76ers’tan Mac McClung, New Orleans Pelicans’tan Trey Murphy III, New York Knicks’ten ise Jericho Sims olacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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