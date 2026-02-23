Canlı
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de eksik Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı yendi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de eksik Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı yendi!

        NBA'de Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncularından yoksun çıktığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 121-113 yenerek zirvedeki yerini korudu. Celtics ise Lakers deplasmanında farklı kazanırken, LeBron James 43 bin sayı barajını aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:37
        Thunder, eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-113 mağlup etti.

        Batı Konferansı lideri Thunder'da, Isaiah Joe 22 sayı, Cason Wallace 20 sayı, 10 asistle takıma liderlik etti.

        Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso gibi yıldızlarında yoksun mücadele eden ev sahibi ekipte, Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı.

        7 maçlık galibiyet serisi sona eren Cavaliers'ta, Donovan Mitchell, James Harden ve Sam Merrill 20'şer sayı kaydetti. Jarrett Allen 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

        CELTICS, LAKERS DEPLASMANINDA RAHAT KAZANDI

        Toplam 35 NBA şampiyonluğu bulunan iki kulübün mücadelesinde Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 111-89 mağlup etti.

        Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Payton Pritchard 30 sayı ve 8 asistle galibiyeti getirdi.

        Lakers'ta Luka Doncic 25 sayıyla en skorer isim oldu. Kariyerinin 1600'üncü normal sezon maçına çıkan ve 20 sayı kaydeden LeBron James, 43 bin sayı barajına ulaştı.

