NBA'de eksik Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı yendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-113 mağlup etti.

Batı Konferansı lideri Thunder'da, Isaiah Joe 22 sayı, Cason Wallace 20 sayı, 10 asistle takıma liderlik etti.

Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso gibi yıldızlarında yoksun mücadele eden ev sahibi ekipte, Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı.

7 maçlık galibiyet serisi sona eren Cavaliers'ta, Donovan Mitchell, James Harden ve Sam Merrill 20'şer sayı kaydetti. Jarrett Allen 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

