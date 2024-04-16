NBA'de sayı kralı Luka Doncic!

Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) normal sezonunda sayı krallığının zirvesinde yer aldı.

Batı Konferansı'nda 5. sırayı alarak play-off'lara kalan Mavericks'in başarısının mimarı Doncic, maç başına 33,9 sayı ortalamayla sezonun en skorer ismi oldu.

NBA'in sayı kralı Doncic, normal sezondaki asist, verimlilik puanı ve en fazla üç sayı isabeti istatistiklerinde ise ikinci sırayı elde etti.

Ayrıca Mavericks'in Atlanta Hawks'ı 148-143 yendiği karşılaşmada 73 sayı atan Doncic, bu sezon bir maçta en çok skor üreten isim olmayı başardı. Sloven basketbolcu, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde de 4. sıraya yerleşti. Doncic'in ardından Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo 30,4 sayı ve Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander 30,1 ortalamayla sayı krallığında ilk 3'e girdi. REKLAM

HALIBURTON ASİST SIRALAMASINDA ZİRVEDE Maç başına 10,9 asist üreten Indiana Pacers'ın all-star oyun kurucusu Tyrese Haliburton, asist krallığında birinciliği elde etti. Sayı kralı Doncic, asist sıralamasında ise 9,8 ortalamasıyla ikinciliği aldı. Bu iki oyuncunun ardından Denver Nuggetslı Nikola Jokic, maç başına 9 asistle üçüncü sıraya yerleşti.

RİBAUNTTA SABONİS İLK SIRADA Sacramento Kings'ten Domantas Sabonis, maç başına 13,7 ortalamayla en çok ribaunt alan oyuncular listesinde sezonu zirvede tamamladı. Minnesota Timberwolves'un pota altı oyuncusu Rudy Gobert 12,9 ribaunt ve Los Angeles Lakers'tan Anthony Davis 12,6 ribauntla Sabonis'i takip etti. Kariyerinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic, asist sıralamasındaki üçüncülüğünün yanı sıra ligin en fazla ribaunt (12,4) toplayan 4. oyuncusu da oldu. REKLAM

BLOKTA WEMBANYAMA AÇIK ARA ÖNDE NBA draftının 1 numarası Victor Wembanyama, San Antonio Spurs formasıyla maç başına 3,6 blok yaparak bu alanda rakiplerini geride bıraktı. Utah Jazz'dan Walker Kessler ve Bucks'tan Brook Lopez, maç başına 2,4 blokla Wembanyama'nın ardından sıralandı.

SEZONA LEBRON JAMES DAMGASI Bu sezon 47 galibiyet, 35 mağlubiyetle Batı Konferansı 8'incisi olarak play-in oynama hakkı kazanan Los Angeles Lakers'ın lider oyuncusu LeBron James, ilerleyen yaşına rağmen sezona damga vurdu. NBA'de birçok rekoru elinde bulunduran 39 yaşındaki basketbolcu, sezon boyunca 25,7 sayı, 7,3 ribaunt ve 8,3 asist ortalamaları yakaladı. Normal sezon ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, 21. yılını geçirdiği ligdeki başarılarla dolu kariyerinde 40 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu. Ayrıca James, NBA tarihinde 40 bin sayı, 11 bin ribaunt ve 11 bin asist barajını aşan tek oyuncu olmayı başardı. REKLAM James, NBA'deki 21. sezonunda maç başına 25 sayı ortalamasına ulaşan tek oyuncu olarak göze çarptı. Tecrübeli oyuncu, NBA'de 20 ve üstü sezonunu geçiren oyuncular arasında "triple-double" yapan ilk isim olmayı da başardı.

ALPEREN ŞENGÜN GÖZ KAMAŞTIRDI Houston Rockets, Alperen Şengün'ün göz kamaştıran performansına rağmen play-in potasına giremedi. Sezonu 41'er galibiyet ve mağlubiyetle bitiren Rockets, Batı Konferansı'nda 11. sırayı alarak play-in oynayacak takımlar arasına kalamadı. Martta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun son bölümünde oynayamayan Alperen Şengün, maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asist üretti. San Antonio Spurs karşısında 45 sayı atan Alperen, kariyer rekoru kırmayı başardı. Milli oyuncu, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak da tarihe geçti. Los Angeles Clippers karşısında 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve Boston Celtics önünde 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, sezon boyunca iki kez "triple-double" yaptı. Bu yıl adından sıkça söz ettiren Alperen, performansıyla all-star kadrosuna seçilme noktasına geldi.

ONURALP BİTİM, BULLS İLE PLAY-İN OYNAYACAK Onuralp Bitim'in görev yaptığı Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti. Sezon başında Bulls ile iki yönlü sözleşme imzalayan Onuralp, Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Windy City Bulls forması giydi. Şubatta standart kontrat imzalayarak Chicago Bulls kadrosuna dahil olan 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de ilk sezon heyecanını yaşadı. Milli basketbolcu, bu sezon NBA'de Bulls formasıyla maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

CEDİ OSMAN'DAN 6,8 SAYI Cedi Osman, San Antonio Spurs formasıyla ilk sezonunu geçirdi. Milli oyuncu, yeni takımıyla bu sezon 6,8 sayı, 2,5 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı. Bu sezon Victor Wembanyama'nın sürüklediği San Antonio Spurs, 22 galibiyet, 60 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamladı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 4,6 SAYI VE 4,3 RİBAUNT Utah Jazz'da ilk sezonunu yaşayan Ömer Faruk Yurtseven, maç başına 4,6 sayı ve 4,3 ribauntla mücadele etti. Bu sezon iki kez "double-double" yapan milli oyuncu, Denver Nuggets önünde 20 sayı, 11 ribaunt ve normal sezonun son maçında Golden State Warriors'a karşı 11 sayı, 18 ribauntla oynadı. Jazz, normal sezonu 31 galibiyet, 51 mağlubiyetle Batı Konferansı 12'ncisi olarak bitirdi.