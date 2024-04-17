Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA yıldızı Blake Griffin basketbolu bıraktı! - Basketbol Haberleri

        NBA yıldızı Blake Griffin basketbolu bıraktı!

        Son olarak NBA ekibi Boston Celtics'te forma giyen ABD'li basketbolcu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA yıldızı basketbolu bıraktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in ABD'li oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.

        ABD'li basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kendimi hiçbir zaman emeklilik duyurusu yapacak bir adam olarak hayal etmedim. Ancak kariyerimi düşündükçe ifade etmek istediğim şeylerden biri minnettarlıktı." ifadelerini kullandı.

        Blake Griffin, NBA kariyerinde Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formalarını giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"