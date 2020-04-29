Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica için Hırvat basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı... tportal.hr'nin haberine göre; Bjelica, Sarı-Lacivertli kulübün teklifini kabul etti ve yanında üç oyuncu getirme sözü verdi. O isimler ise; Reims'ten stoper Dario Maresic, Atletico Madrid'den forvet Nikola Kalinic ve ocak ayında Juventus'tan Al Duhail'e giden ancak aradığını bulamayıp Avrupa’ya geri dönmek isteyen ünlü golcü Mario Mandzukic...
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