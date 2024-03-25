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        Haberler Spor Basketbol TKBL Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA: 93-98 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA: 93-98 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Nesibe Aydın'ı 98-93 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:57
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        Beşiktaş yarı finalde!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı deplasmanda 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

        Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin'le karşılaşacak.

        Salon: TOBB ETÜ

        Hakemler: Kerem Baki, Halil Erkoç, Samet Biner

        Nesibe Aydın: Thomas 29, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 19, Coates 12, Zec 10, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gamze Takmaz, İlayda Güner 10

        Beşiktaş BOA: Evans 25, Elif Bayram 13, Krivacevic 7, Nogic 20, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu 6

        1. Periyot: 31-29

        Devre: 49-46

        3. Periyot: 72-75

        Beş faulle çıkan: 33.01 Coates (Nesibe Aydın)

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