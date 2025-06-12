New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,3 azalarak 42.737,36 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.009,9 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 19.578,87 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair daha fazla netlik ararken, Orta Doğu'da artan gerilimin risk algısını zedelemesiyle pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden Çin ile anlaşmaya varıldığını paylaşmış, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını kaydetmişti.

Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceğini belirten Trump, "Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız. Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Trump, dün katıldığı bir etkinlikte de ticaret müzakereleri için ülkelere tanınan süreyi uzatmayı düşünebileceğini belirterek, "Ama buna ihtiyacımız olacağını sanmıyorum." dedi.

Yaklaşık iki haftaya kadar ülkelere tarife oranlarını bildiren anlaşma mektupları göndermeyi planladıklarını bildiren Trump, "İşte anlaşma bu, kabul edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Kullanmak zorunda değilsiniz, ABD'de alışveriş yapmak zorunda değilsiniz." diyeceklerini anlattı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın detaylarına ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir olup olmadığına yönelik belirsizliklerin yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu ve daha fazla ülkeyle ticaret anlaşması yapılmasının beklendiğini kaydetti. Öte yandan, ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, 200'den fazla kişiyi taşıyan Air India'ya ait bir uçağın Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düşmesi sonrasında yüzde 5 değer kaybetti. Boeing tedarikçilerinin hisselerindeki düşüş de dikkati çekerken, GE Aerospace'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde ve Spirit AeroSystems'in hisseleri yüzde 3'e yakın geriledi. REKLAM Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Haziran'la biten haftada bir önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 248 bin olurken, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 31 Mayıs'la biten haftada 54 bin artışla 1 milyon 956 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek değeri gördü.