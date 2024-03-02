Nottingham Forest: 0 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı Darwin Nunez'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+9. dakikada Darwin Nunez attı.
Liverpool, ligde 63 puana yükseldi. Nottingham Forest, 24 puanda kaldı.
Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest, Brighton deplasmanına gidecek.