        Nvidia kârını üçe katladı

        Nvidia kârını üçe katladı

        California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara ulaştı. Net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 211 artarak 58,3 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 07:38 Güncelleme:
        Kârını üçe katladı

        Nvidia, bilançosunda 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 26 Nisan'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara yükseldi.

        Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde ise 44,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 78,9 milyar dolar olması yönündeydi.

        Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 91 milyar dolar olarak açıkladı.

        Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 211 artarak 58,3 milyar dolara yükseldi.

        Şirketin net kârı, geçen yılın aynı döneminde 18,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Nvidia'nın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 76 sent olan hisse başına krı da bu dönemde 2,39 dolara çıktı.

        Böylece şirketin kârı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Şirket ayrıca, yönetim kurulunun 80 milyar dolarlık ek hisse geri alım yetkisini onayladığını ve çeyreklik nakit temettü ödemesini hisse başına 1 sentten 25 sente yükselttiğini duyurdu.

        Nvidia'nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, yapay zeka fabrikalarının inşasının insanlık tarihindeki en büyük altyapı genişlemesi olduğunu ve bu sürecin olağanüstü hızla ilerlediğini söyledi.

        Ajan tabanlı yapay zeka dönemine girildiğini, bu sistemlerin artık iş üretimi ve ekonomik değer yarattığına işaret eden Huang, Nvidia'nın bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade etti.

