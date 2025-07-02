"O karikatürü kınıyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara değinerek, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre Türkiye'nin Temmuz aylarını hep yangınlarla geçirdiğini belirten Dervişoğlu, "32 yıl önce bugün, Sivas'ta meydana gelen o lanetli yangın gibi. Hemen 3 gün sonra bu yangının bir koru da Başbağlar'a düştü, düşürüldü. Buradan o ateşlerin halen kavurduğu tüm yüreklere, bir kere daha sabır ve katledilenlere rahmet diliyorum. Allah milletimizi böyle acılardan esirgesin diyorum. Allah yangından medet umanlara, yangından mal kaçıranlara, çıkan her yangına fırsat gözüyle bakanlara, gün yüzü göstermesin." diye konuştu.

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Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonu eleştiren Dervişoğlu, İYİ Parti olarak bu çalışmalara katılmayacaklarını, diğer muhalefet partilerinin de bu komisyona katılmaması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: