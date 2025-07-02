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        "O karikatürü kınıyorum"

        İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin, "O karikatürü kınıyorum. Hiç kimsenin kutsallarımıza, milli ve manevi değerlerimize hakaret etme hakkı yoktur. Hiç kimseye böyle bir hak tanınmamıştır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:56 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:56
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        "O karikatürü kınıyorum"
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara değinerek, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Türkiye'nin Temmuz aylarını hep yangınlarla geçirdiğini belirten Dervişoğlu, "32 yıl önce bugün, Sivas'ta meydana gelen o lanetli yangın gibi. Hemen 3 gün sonra bu yangının bir koru da Başbağlar'a düştü, düşürüldü. Buradan o ateşlerin halen kavurduğu tüm yüreklere, bir kere daha sabır ve katledilenlere rahmet diliyorum. Allah milletimizi böyle acılardan esirgesin diyorum. Allah yangından medet umanlara, yangından mal kaçıranlara, çıkan her yangına fırsat gözüyle bakanlara, gün yüzü göstermesin." diye konuştu.

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        Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonu eleştiren Dervişoğlu, İYİ Parti olarak bu çalışmalara katılmayacaklarını, diğer muhalefet partilerinin de bu komisyona katılmaması gerektiğini kaydetti.

        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu sistemle olmuyor. 86 milyon bunu gördü, sen görmek istemiyorsun. Bedeli millet ödüyor. Gel, 'Bu sistem olmadı. Parlamenter Sisteme dönüyoruz' de yarın komisyon kurup üzerinde çalışmaya başlayalım. Var mısın? Kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmeye, milletin tükenen adalet duygusunu yeşertmeye, denge ve denetim mekanizmalarını işletmeye, demokrasinin tam ve kamil olarak yaşanabilmesine, yargının bağımsızlığını tesis etmeye varsan, hemen yarın çalışmaya başlayalım. Gel, 'Türkiye'nin çıkışı parlamenter sistemdedir' söyle. Ondan sonra bakarız. Bunun dışında atılacak her adım beyhudedir."

        "O KARİKATÜRÜ KINIYORUM"

        Dervişoğlu, grup toplantısının ardından çıkışta bir gazetecinin Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin sorusunu cevapladı.

        Müsavat Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yaşananlara baktığında neyin tezgahlandığını görüyorsun. O karikatürü kınıyorum. Hiç kimsenin kutsallarımıza, milli ve manevi değerlerimize hakaret etme hakkı yoktur. Hiç kimseye böyle bir hak tanınmamıştır. Böylesine bir süreçte provokatif bir amaçla gündeme getirildiği kanaatini taşıyorum. Sonuçta beklenen karşılığı da almıştır. Derginin önünde çeşitli protestolar yaşandı. Böyle bir şeyi milletin tamamı kınarken, buna özel bir muhteva kazandırmak da ayrı bir senaryonun parçası olmaktan geçiyor. Biz şanlı peygamberimizin, O'nun bize yüklediği sorumluğun ve yüklendiğimiz imanın farkındayız. Biz bu topraklarda iki Mustafa'ya dokundurtmayız. Biri şanlı Peygamberimiz Muhammed Mustafa bir diğeri de Cumhuriyet'in kurucusu ve banisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ama o derginin önündeki gösterilere bakıldığında hilafet bayraklarının açıldığını ve Atatürk'e bile hakaret edildiğini görüyorsunuz. Türk milleti bu oyuna düşmeyecek kadar uyanık ve tecrübeli bir millettir. Yaşananları bütünüyle kınıyorum."

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