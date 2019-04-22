Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da katıldığı bir şehit cenazesinde linç girişimiyle karşılaştı. Oğlunu normal bir yurttaş gibi askere göndermiş, PKK’nın silahlı saldırısından kıl payı kurtulmuş bir lidere şehit cenazesinde linç girişiminin hedefi, demokrasi ve seçimlerden başka ne olabilir ki?
-Bu nedenle o yumruğu kim attıysa aynı zamanda demokrasiye attı. Çünkü demokrasi dediğimiz rejim seçimsiz olmaz. Seçim en az iki taraf arasında yapılır. Biri iktidara gelirse diğeri muhalefete geçer. Muhalefet anayasal bir kurumdur ve demokrasinin teminatıdır. Rejimin işlemesi için anayasa ve yasalar tarafından görevlendirilmiştir. Alınan maaşlar da bunun içindir.
MUHALEFETİN GÖREVİ MUHALEFET ETMEKTİR
-Muhalefetin adı üstünde, iktidarın alternatifidir ve yapılanlara da görevi gereği muhaliftir. Hükümetin icraatlarını övme makamı değildir. Aksine hükümetin icraatlarını beğenmeyenlere adres ve sığınma yeridir. Seçmenin beğenisini kazandığı taktirde de hükümetin yerine geçer. Demokrasilerde muhalefet ile hükümetler zaman içinde yer değiştirip dururlar. Rejimin gereği budur.
-Bütün bu nedenle muhalefet liderine fiziksel şiddet demokratik rejime bir saldırıdır. Tam da demokrasi sınavından geçmekte olduğumuz bir dönemde atılan yumrukaynı zamanda ekonomiye ve piyasalara atılmıştır. Türkiye demokrasi içinde kalmayacaksa, seçimleri bir daha yapamayacaksa bunun siyasi ve toplumsal etkileri mutlaka olacaktır.
EKONOMİYE VE PİYASALARA DA FATURASI OLUR
-Bundan da önce ana muhalefet liderini yumruklamayla tırmanacak siyasi gerilimden, açılacak siyasi süreçten herkese bir maliyet çıkar. Şiddet ana muhalefet partisi genel başkanına kadar geldiyse, ülkeye gelen turist de, girişimci de, borç veren de, muhalefet partilerine oy verenler de, kendilerinin can ve malını güvende hissedemezler.
-Böyle bir ortamda tüketim, üretim, iş kurma, yatırım yapma, risk alma, borç altına girme, borç verme gibi ekonomik faaliyetler azalır, durur, zorlaşır. Herkes korkar ve durur. Kaba güç ve kuvvet üstün hale geldiğinde yerli ve yabancı ayrımı olmaksızın tüm sermaye kendini tehlikede hisseder.
BELİRLEYİCİ OLAN CUMHURBAŞKANI
-Hafta sonu Ankara’da yaşanan saldırı, Türkiye için de, ekonomi ve piyasalar için de büyük bir uçurum ve tehlikedir. Demokrasi yolundaki gidişimiz bıçak sırtında sürüyor. Hangi tarafa düşeceğimizi ise Cumhurbaşkanı’nın tutumu belirleyecektir.
-Bu açıdan Cumhurbaşkanı’nın hafta içindeki “kızgın demiri soğutalım” ve ülke genelindeki sorunlar konusunda “Türkiye ittifakı” mesajı vermesi çok önemlidir. Özellikle Ankara saldırısından sonra gerilimin azaltılması en acil konudur ve en büyük iş de hükümet tarafına düşmektedir.
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