Geçtiğimiz hafta birçok küresel finansal piyasasının kapalı olduğu Paskalya tatilinin de etkisiyle dar bantta dalgalanan Dolar/TL yeni haftaya 5.81 TL seviyesinden başladı. saat 08.00 sularında 5.8324 seviyesini aştı.



Dolar/TL geçen hafta Çin verileri ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul'da Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100'a kadar gerilemiş ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB) rezervlerine yönelik endişelerle yeniden 5.8504'e kadar yükselmişti.





Uzmanlara göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB'den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin altı aydır devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

HAFTAYA TCMB'NİN FAİZ KARARI DAMGA VURACAK



Yurt içi piyasaların bu hafta en önemli gündem maddesi TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. TCMB son olarak Mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 24'te tutmuş, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme olana kadar sıkı duruşun korunacağını vurgulamıştı.