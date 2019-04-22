Tüketici Güven Endeksi nisan ayında 63.5 oldu. Endeks mart ayında 59.4 seviyesindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu 'TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %6,9 oranında arttı; Mart ayında 59,4 olan endeks Nisan ayında 63,5 oldu.







Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 82,2 oldu



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,3 iken, Nisan ayında %5,1 oranında artarak 82,2 oldu.



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,3 iken, Nisan ayında %5,1 oranında artarak 82,2 oldu.