OBA MAKARNA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Oba Makarna halka arz sonuçları belli oldu. Buna göre; 3.78 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Oba Makarnacılık halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 388 bin 122 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 14 lot dağıtıldı.