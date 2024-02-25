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        Haberler Ekonomi Borsa Oba Makarna halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarna kaç lot verdi, OBAMS borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Oba Makarna halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarna kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları yatırımcıların odağında yer alıyor. 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında 16,20 TL hisse fiyatıyla talep toplayan Oba Makarna halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Bu noktada yatırımcılar için "Oba Makarna kaç lot verdi, OBAMS ne zaman borsada işlem görecek?" sorusunun yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Oba Makarna halka arz sonuçlarının borsada işlem göreceği tarih hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:19
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        1

        Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 23 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysel ve şirket çalışanlarına eşit pay edildi. Peki, Oba Makarna halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte, OBAMS borsa işlem tarihi hakkında bilgiler...

        2

        OBA MAKARNA TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

        3

        OBA MAKARNA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Oba Makarna halka arz sonuçları belli oldu. Buna göre; 3.78 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Oba Makarnacılık halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 388 bin 122 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 14 lot dağıtıldı.

        4

        OBA MAKARNACILIK HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Oba Makarnacılık halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken hisse fiyatı 39,24 TL'den satışa sunuldu.

        5

        OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Oba Makarna'nın borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. OBAMS hissesinin borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        6

        OBA MAKARNACILIK HALKA ARZ LOT MİKTARI

        Oba Makarna halka arz toplamda 96 milyon 336 bin 345 lot dağıtımı gerçekleştirdi ve kişi başına düşen lot 14 oldu.

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

        - 2.1 Milyon katılım ~ 23 Lot (902 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (745 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 17 Lot (667 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 15 Lot (588 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 13 Lot (510 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (470 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (431 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (392 TL).

        7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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