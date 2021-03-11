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Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 10 artarak 887 bin 577 tona ulaştı.

Ocakta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, bu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 144 bin 932 ton oldu.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarak 95 bin 289 ton olarak gerçekleşti.

Ocak 2021'de önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 89,2, yağsız süt tozu yüzde 14,7, kaymak üretimi yüzde 12,2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 7,5 ve inek peyniri üretimi yüzde 5,1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 12,1, ayran üretimi yüzde 22,6 düşüş gösterdi.