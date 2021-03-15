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HaberlerOtomobilOcak-Şubat döneminde otomotiv üretimi azaldı - haberler
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Üretim otomobilde düştü ticaride arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Şubat dönemine ilişkin verileri açıkladı. Bu dönemde, toplam üretim yüzde 6.5 azalarak 222 bin 264 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Sanayinin traktör üretimiyle birlikte toplam üretim adedinin 231 bin 578'e ulaştığı belirtildi. Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretiminde yaşanan yüzde 14'lük artış ise dikkat çekti. OSD'den yapılan açıklamaya göre, bu dönemde ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 55 artarken, hafif ticari araç grubunda da üretim yüzde 12 arttı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 98 bin 433 adet oldu

Ocak-Şubat döneminde otomotiv üretimi azaldı - haberler

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),Ocak-Şubat dönemine ait üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 azalarak 222 bin 264 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 231 bin 578 adet oldu.

Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin Şubat ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 azalarak 116 bin 88 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 22.4 azalarak 68 bin 105 adede geriledi. Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, ağır ticari araçlarda yüzde 50, traktörde yüzde 75 seviyesinde oldu.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 14 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 55 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 12 arttı.

Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 85 bin 382 adet, traktör üretimi de 9 bin 314 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 53, hafif ticari araç pazarı yüzde 51 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 61 arttı.

Baz etkisi dikkate alındığında Ocak-Şubat dönemi ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 6 üzerinde gerçekleşti.

İHRACAT 2 AYDA YÜZDE 14 AZALDI

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 98 bin 433 adet oldu.

Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 13 azalarak 2 bin 315 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 17 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

TOPLAM İHRACAT 5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 3, euro bazında ise yüzde 12 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 4.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 1.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 29 azalarak 1.4 milyar euro oldu. Ocak- Şubat döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 9 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 8 oranında arttı.

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