Sony ve AMC başlangıçta komedi rollerinde oynadığı için Bryan Cranston'ı istememiş. Dizi başta sırayla Showtime, TNT ve HBO kanallarına gitmiş. Ancak kanallar reddettikten sonra FX devreye girmiş.

HBO en başında ilgi göstermemiş, TNT diziyi beğenmiş ancak ana karakter meth satıcısı olduğu için diziyi yayınlamayacaklarını söylemişler.