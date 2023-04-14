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Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler!

Bir zamanların en popüler dizilerinden birisi olan Brekaing Bad hakkında daha önce duyulmamış detayları sizler için derledik...

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  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Jesse Pinkman karakteri normalde senaryoya göre öldürülmesi planlanan birisiydi. 1. sezonda Vince Gilligan karakteri canlandıran Aaron Paul'dan etkilenince dizide kalmasına karar verildi.
  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Anthony Hopkins diziyi 2 haftada izleyip bitirmiş ve çok begenmiş. Bryan Cranston'a hayranlık mektubu yazmıştır.
  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Walter Jr. oynayan Rj Mitte, gerçek hayatta da Serenal Palsi rahatsızlığına sahip. Ancak dizideki kadar rahatsızlığı ağır değildi, bu nedenle karakteri canlandırmak için konuşmasını yavaşlattı.
  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Breaking Bad'in 5. sezonda bitirilmesi kararı Vince Gilligan tarafından alındı. Birçok dizi sonradan bozulduğu için Breaking Bad'in bozulmasını istememiş. Ayrıca Gilligan dizide yıldız oyuncuların özellikle olmamasını istemiş, katılmak isteyenleri de reddetmiş.
  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Dizinin 1. sezonunun 7 bölüm olmasının nedeni ise o dönemlerde Amerika'da grev olması. Vince Gilligan daha sonra ilk sezonun kısa olmasının iyi olduğunu söylemiş.
  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Breaking Bad'in normalde California'da çekilmesi planlanmış ancak üretim vergi indiriminden yararlanmak için Alburquerque seçilmiş.
  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Sony ve AMC başlangıçta komedi rollerinde oynadığı için Bryan Cranston'ı istememiş. Dizi başta sırayla Showtime, TNT ve HBO kanallarına gitmiş. Ancak kanallar reddettikten sonra FX devreye girmiş.

    HBO en başında ilgi göstermemiş, TNT diziyi beğenmiş ancak ana karakter meth satıcısı olduğu için diziyi yayınlamayacaklarını söylemişler.
  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Jesse ve Tuco'nun kavgası sırasında Aaron Paul bayılmış ve beyin sarsıntısı geçirmiş. Penn Badgley ve Aaron Paul, Jesse karakterine aday son iki oyuncuymuş.
  • Ödül alan dizi Breaking Bad hakkında bilinmeyenler! Breaking Bad ile ilgili ilginç bilgiler

    Walter White'ın takma adının Heisenberg olması, belirsizlik ilkesini bulan Werner Heiseberg'den geliyor, bu ona bir övgü olduğu için seçilmiş.

    Breking Bad, 1997'deki Law & Order'dan bu yana, ilk sezonundan ödüle aday gösterilmeden en iyi drama dizisi dalında Emmy kazanan ilk dizidir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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